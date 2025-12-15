Samu Fernández se marcha a Japón con la Selección sub 19

«Lo de Samu es una doble sensación. Contento porque ir con la Selección siempre es positivo, te hace ver que estás entre los mejores. Pero es cierto que en una semana con tres partidos es complicado. Jugó en Copa a un grandísimo nivel. Ante el Mallorca iba a volver a ser de la partida. Es sensible», explicó Fernando Soriano antes del partido ante la Real Sociedad. El zaguero blanquiazul, un habitual en el día a día del primer equipo pese a que todavía es juvenil, se perderá la próxima semana de competición con su equipo. Desde este lunes está concentrado con la Selección sub 19 para disputar un torneo en Japón.

Es la primera vez para Samu en esta nueva categoría nacional, aunque ya ha estado otras veces en el radar de las inferiores de La Roja. La expedición viajará a Japón para competir en la SBS International Cup, un torneo celebrado en el país nipón y que enfrentará al combinado que dirige Paco Gallardo ante los anfitriones, Australia y una selección de la prefectura de Shizuoka.

La Rojita arrancará el cuadrangular ante Australia, el 18 de diciembre, a las 08.00 (horario español). Dos días después, el 20 de diciembre, se enfrentará a Japón, a las 5.30. Ambos duelos se disputarán en el Fujieda Sports Park Stadium.

El día 21 de diciembre, la Selección sub 19 despedirá el torneo ante el combinado que formarán jugadores de la prefectura de Shizuoka, en el estadio de Lusanagui, a las 5.30.