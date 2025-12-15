Xabi Campos, juvenil del Dépor, se estrena en el último entrenamiento previo a la Copa del Rey

El canterano Xabi Campos, juvenil de segundo año, participó en el entrenamiento vespertino que realizó el Deportivo para preparar el encuentro ante el Mallorca, y que constó, tras una activación, de un trabajo táctico en el campo 2 de la ciudad deportiva. En Abegondo estuvieron también con el grupo los canteanos Hugo Ríos, Quique Teijo, Noé y Bil Nsongo, quienes podrían entrar en la convocatoria del partido de Copa del Rey. No participó Fabi, según indica el club en su parte de trabajo. El mediapunta había sido titular en los dos partidos anteriores de Copa del Rey. Antonio Hidalgo no dio pistas sobre su once titular, pero advirtió que habría rotaciones para vigilar las cargas físicas. Arrasate llegará con todo a la Copa.

Xabi Campos, nacido en 2008, milita de lateral izquierdo y es un habitual en el equipo que dirige Miguel Figueira. Esta temporada suma una decena de encuentros como titular en el equipo de División de Honor Juvenil e incluso ha llegado a sumar una convocatoria con el Fabril en Segunda Federación, aunque no ha podido debutar.

La RFEF incumple con el descanso de 72 horas con el Deportivo

El Deportivo solo ha podido contar con dos sesiones para preparar el duelo ante el Mallorca. Ambas enfocadas en la recuperación, ya que la mayoría de estudios indican la necesidad de, por lo menos, 72 horas para una recuperación muscular completa. Tras la polémica con el Real Madrid hace un curso, la Asociación de Futbolistas Españoles consideró «fundamental» dicho margen temporal entre encuentros considerándolo un «innegociable». No se cumplirá para la plantilla coruñesa.