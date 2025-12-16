Antonio Hidalgo: «La victoria es un buen golpe anímico después de los dos últimos palos»

«Cuando Riazor empuja como hoy [por ayer], es difícil que se escapen cosas de aquí». Emocionado y feliz. Así salió Antonio Hidalgo a sala de prensa tras la victoria del Deportivo frente al Mallorca. El técnico aseguró sentirse «increíblemente contento» con el partido y, sobre todo, por haber vivido su «primera gran noche» al frente del equipo blanquiazul.

«Es un espectáculo como empujó el estadio. Estoy contento por los chavales, porque en siete días pasamos emociones de otro tipo y esto refuerza nuestro trabajo. Es un golpe anímico bueno, porque en casa teníamos que darle la vuelta a las sensaciones», indicó el entrenador deportivista. Hidalgo esperaba «menos gente» en una grada que estuvo «enchufadísima» desde el primer minuto. «La respuesta después de los dos últimos partidos, que son dos palos muy duros, fue increíble. Disfrutamos muchísimo» indicó.

Los focos de la noche fueron para la cantera. Sobre todo para Noé Carrillo y Nsongo Bil, los delanteros fabrilistas que revolucionaron el encuentro en el tramo final. «Sabemos que trabajan bien en el filial con Manuel Pablo, estoy muy contento por ellos. Salieron en un momento difícil y fueron protagonistas en el gol», señaló. El entrenador subrayó que Bil aporta «cosas distintas» al ataque del equipo y que Noé tiene «una arrancada diferencial en el último tercio». De hecho, Hidalgo confesó que lleva «mucho tiempo buscando su oportunidad» y que, si no ha estado más a sus órdenes, es porque ha estado lesionado.

«Esto es un mensaje para Abegondo, porque hoy en día es muy importante tener una cantera sólida. El club apuesta mucho por ella y nosotros intentamos buscar los momentos adecuados para que los chicos puedan ayudarnos» reconoció. Pese a la euforia, eso sí, el técnico catalán hizo un llamamiento a la cautela: «Ahora tienen que empujar más, si cabe, pero hay que tener cuidado e ir paso a paso. Arriba tenemos mucha gente y la competencia nos vendrá bien».

El Deportivo se impuso a un Mallorca de Primera División a base de «solidez». «Modificamos cosas en el descanso y estuvimos mejor en la segunda parte, más cómodos con el balón», reconoció el técnico. «Lo más importante era cerrar la portería, ellos tienen un gran talento y nos exigieron muchísimo. Entendimos bien los momentos de presión, cuando se debían hacer, la parte de atrás estuvo muy bien», subrayó. Hidalgo reconoció que el Dépor no es un conjunto «especialmente agresivo en el robo» y que se «estresa» cuando su oponente domina la posesión, porque se «desajusta por querer ir hacia delante». Ante el cuadro balear, el equipo estuvo «más equilibrado» que otros días, aunque admitió que el partido les sirve como aprendizaje: «Hay que aceptar que el rival a veces tendrá el balón más que nosotros y que deberemos jugar en bloques mas bajos».