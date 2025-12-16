Dani Barcia disfruta en la trinchera

Sonaba O Cavalinho en la previa, mientras ambos equipos calentaban, y Dani Barcia, sin saberlo todavía, se preparaba para ser uno de los hombres del partido con la canción a popularizar este curso. No hubo tiempo para tararear nada, sí para bailar pegados. Lo sabe Abdón y también Asano, la pareja de atacantes a los que el zaguero dio la tarde, junto a Arnau, a base de correcciones al espacio, marcajes férreos y contundencia. La noche en la que el Dépor volvió a dejar la portería a cero tres semanas después, fue la noche del zurdo.

Imperial. Barcia no hizo prisioneros en un día en el que le tocó correr al espacio, saltar, bregar y luchar. Lo hizo con valentía y sin miedo. Se pasó alguna vez de frenada y se repuso. El central fue clave desde los primeros minutos, cuando cortó una ocasión clara de Asano en la que pedían fuera de juego. Estaba habilitado y hubiera subido al marcador, pero ahí apareció el 5.

Tres intercepciones, nueve despejes, tres tiros bloqueados, otras tres recuperaciones. Barcia disfrutó en la trinchera. Junto a Arnau, quien tampoco dejó grietas en su línea defensiva. Si el juego iba por abajo, Barcia se imponía. Dos de tres duelos terrestres. Si iba por arriba, de nuevo el de O Temple sin templanza. Tres de cuatro duelos aéreos.

Resistió el Deportivo los envites del Mallorca. Supo defender alto y bajo. Supo exponerse y resguardarse. Y Barcia se despidió con una amarilla de esas que a veces hacen falta. Un abrazo del oso al eléctrico Asano, que aspiraba a interponerse en su noche, y al final fue el canterano quien triunfó. Ni Abdón y su leyenda pudo con Barcia, el exponente del nuevo presente de un Dépor que se puede permitir disfrutar de la Copa.