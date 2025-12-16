Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa del Rey

Dani Barcia disfruta en la trinchera

El canterano destacó en defensa, en un partido en el que mostró su mejor versión

Dani Barcia intenta un pase ante la oposición de Asano, jugador del Mallorca. | Carlos Pardellas | CARLOS PARDELLAS

Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

Sonaba O Cavalinho en la previa, mientras ambos equipos calentaban, y Dani Barcia, sin saberlo todavía, se preparaba para ser uno de los hombres del partido con la canción a popularizar este curso. No hubo tiempo para tararear nada, sí para bailar pegados. Lo sabe Abdón y también Asano, la pareja de atacantes a los que el zaguero dio la tarde, junto a Arnau, a base de correcciones al espacio, marcajes férreos y contundencia. La noche en la que el Dépor volvió a dejar la portería a cero tres semanas después, fue la noche del zurdo.

Imperial. Barcia no hizo prisioneros en un día en el que le tocó correr al espacio, saltar, bregar y luchar. Lo hizo con valentía y sin miedo. Se pasó alguna vez de frenada y se repuso. El central fue clave desde los primeros minutos, cuando cortó una ocasión clara de Asano en la que pedían fuera de juego. Estaba habilitado y hubiera subido al marcador, pero ahí apareció el 5.

Tres intercepciones, nueve despejes, tres tiros bloqueados, otras tres recuperaciones. Barcia disfrutó en la trinchera. Junto a Arnau, quien tampoco dejó grietas en su línea defensiva. Si el juego iba por abajo, Barcia se imponía. Dos de tres duelos terrestres. Si iba por arriba, de nuevo el de O Temple sin templanza. Tres de cuatro duelos aéreos.

Resistió el Deportivo los envites del Mallorca. Supo defender alto y bajo. Supo exponerse y resguardarse. Y Barcia se despidió con una amarilla de esas que a veces hacen falta. Un abrazo del oso al eléctrico Asano, que aspiraba a interponerse en su noche, y al final fue el canterano quien triunfó. Ni Abdón y su leyenda pudo con Barcia, el exponente del nuevo presente de un Dépor que se puede permitir disfrutar de la Copa.

