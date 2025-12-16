Deportivo - Mallorca: La Copa del Rey para reforzar el orgullo y la ilusión

El Deportivo regresa a unos dieciseisavos de final ocho años después. Ha pasado mucho tiempo desde que el equipo coruñés podía permitirse tener ilusión con un trofeo que tiene en duplicado en sus vitrinas. Pocos clubes en España guardan la relación histórica que tienen los blanquiazules, relegados a un plano menor en el torneo en las últimas dos décadas. Sigue sin ser la prioridad. El pan se disputa el fin de semana, en Segunda, en esas batallas por volver al lugar que a la entidad le corresponde. Pero por un día Riazor volverá a disfrutar de los rivales que merece: el Mallorca de Arrasate, subcampeón hace dos cursos con Javier Aguirre, viaja con todo a A Coruña.

Después de dos tropiezos consecutivas en casa los ánimos están enrarecidos. La Copa corta el día a día e irrumpe en una rutina para la que los martes suele ser el día de reposo. No hay descanso y, en realidad, el fútbol es la mejor medicina para las malas rachas. Jugar, cuanto antes, mejor. Aunque no habrán pasado ni 72 horas entre la goleada de la Real Sociedad B y el pitido inicial de Miguel Ángel Ortiz Arias, encargado de impartir justicia a partir de las 19.00 horas. Es por eso que Antonio Hidalgo tendrá que hilar fino un once titular en el que habrá novedades, rotaciones y, seguramente, sorpresas.

Muchas dudas en el once del Deportivo

El técnico blanquiazul recupera a Diego Villares y a Lucas Noubi, ambos sancionados la pasada jornada. A ellos se sumarán nombres propios del torneo copero como Eric Puerto, Rubén López o Cristian Herrera, jugadores que se han ganado esta oportunidad y estuvieron picando piedra en Castro Urdiales y en Sabadell para poder tener también una tarde de gloria. A partir de ahí, el técnico catalán deberá rellenar el rompecabezas. Le afectan principalmente las bajas en defensa, donde pierde a Ximo y Escudero por lesión, así como a Samu Fernández por su convocatoria son la sub 19. El técnico podría dar descanso a Giacomo Quagliata y a Arnau Comas. En ese caso, volvería al eje de la zaga Miguel Loureiro, quien lo ha jugado todo esta temporada y no entiende de descansos. O sí. Debe decidir el de Canovelles qué prioriza. Rubén López daría rotación al italiano como hizo en las dos rondas pasadas.

José Gragera será, presumiblemente, el acompañante de Diego Villares en el doble pivote. A la derecha, Herrera es el único jugador con plaza fija. A partir de ahí, incógnitas.

Podría Hidalgo sumar a Arnau en una línea de cinco muy defensiva. Podría el técnico tirar de valentía y formar con Mario Soriano y Yeremay en la mediapunta, junto al canario Herrera, para plantar cara con sus mejores hombres, renunciando así a Fabi Urzain, titular en los dos partidos anteriores de Copa. O podría, también, repetir la doble punta de la Nova Creu Alta, con Samuele Mulattieri acompañando a Zakaria Eddahchouri, quien tiene más papeletas para ser de la partida en la delantera. Muchas dudas. Noé Carrillo todavía no ha debutado, pero es el único perfil que podría tener ciertas semejanzas con Mario si Hidalgo quiere darle reposo y aun así jugar con tres mediocentros.

El Mallorca, con todo

Jagoba Arrasate explicó en la previa que no se reservará a nadie. Su rotación tendría hueco en Segunda División y, además, Samú Costa llega descansado tras haber sido baja por sanción la pasada jornada. Pablo Torre, viejo conocido blanquiazul por su pasado en el Racing que arrebató el ascenso al Dépor hace varios años, será un dolor de cabeza para la sala de máquinas local. Escoltará a Abdón Prats, delantero casado con la Copa y quien también guarda un pasado en común con los coruñeses.

Sabe el Dépor que tendrá que sufrir. Tendrá tramos de juego y oportunidades para ganar. No es la prioridad, pero sí un día para ilusionarse y gustar. Bien por juego o por entrega, el Dépor que cayó ante Tenerife y Osasuna en las últimas veces de Riazor en Copa lo hicieron con el orgullo intacto. Ese es el gran objetivo de Hidalgo esta noche.

En un partido en el que el Mallorca tendrá largos tramos de posesión, y el Dépor deberá hacerse fuerte atrás, el oxígeno de Eddahchouri al espacio será vital, así como el acieto que el neerlandés, máximo goleador del equipo, pueda tener en un choque en el que los blanquiazules no tendrán muchas ocasiones.