Noé Carrillo: «Sueño con esto desde que era infantil»

Llegar y besar el santo. Eso hizo Noé Carrillo en su debut con el primer equipo del Dépor. El fabrilista anotó el gol de la victoria en su primera gran noche en Riazor: «Sueño con esto desde que llegué al club en infantil, hace seis años. Debutar y marcar, no se puede pedir más». Noé explicó que sintió una «felicidad tremenda» al anotar y que pensó inmediatamente en su familia: «Me acordé de mi madre, que está trabajando, y también de mis abuelos, que lo vieron desde casa. Les dedico el gol para agradecerles el esfuerzo que han hecho conmigo». Por último, se refirió a Nsongo Bil: «Es un fenómeno y da el 100%, me alegro de compartir esto con él».