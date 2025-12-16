Uno a uno: las notas de los jugadores del Deportivo ante el Mallorca en la Copa del Rey

EL MEJOR

Quagliata (8)

Empieza a ser un lateral total. Tuvo que lidiar en defensa con Assano y en ataque apuró la línea y centró como pocas veces. Está creciendo.

ONCE TITULAR

Eric Puerto (6)

Sacó un par de buenas manos de seguridad a disparos que rozaban el poste.

Lucas Noubi (7)

Un titán en las correcciones. Su mejor partido desde que está en el Deportivo con un campo de acción acotado.

Arnau Comas (7)

Atento achicando todas las pelotas que metían en el área los mallorquinistas.

Dani Barcia (7)

Algún fallo preocupante en la salida de pelota, pero correciones de mérito, sobre todo, en la primera de Assano.

José Gragera (6)

Más entonado que de costumbre en la salida de pelota atrás, pero aún debe ir a más en este equipo.

Rubén López (5)

Algunos pases dubitativos suyos en la salida de pelota crearon problemas.

Diego Villares (7)

Mandó una pelota al palo e hizo un trabajo oscuro para poder competir con el trío del centrocampistas del Mallorca.

David Mella (6)

Algo más cohibido que en anteriores ocasiones. Salió a la hora de partido y no estuvo en el mejor tramo del duelo.

Samuele Mulattieri (5)

Tuvo un buen cabezazo en la segunda mitad, pero le sigue faltando mordiente ofensiva.

Cristian Herrera (4)

Tuvo una ocasión en el minuto cinco y después desapareció. El menos entonado del frente de ataque blanquiazul.

SUPLENTES

Luismi Cruz |7| Grandes centros, creó peligro.

Soriano |7| Hizo la luz arriba. Stoichkov |6| De refresco.

Nsongo Bil |8| De los mejores del duelo.

Noé |7| El gol de su vida.