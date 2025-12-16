El Numancia reclama ante la RFEF la alineación indebida del fabrilista Hugo Torres

Llevaba varios días trabajándolo y consultándolo con sus servicios jurídicos y finalmente el Numancia ha dado el paso de reclamar ante la RFEF la alineación indebida del fabrilista Hugo Torres en el Numancia-Fabril que acabó con victoria del filial por 1-2. El club soriano justifica su decisión en que "la base documental para esta reclamación es que el futbolista del Fabril Hugo Torres jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente. Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el C. D. Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido", concluye el Numancia en un comunicado oficial emitido tras presentar la documentación ante los órganos disciplinarios de la RFEF. Ahora las partes tendrán la oportunidad de defenderse y alegar. Primero hablará Competicion, después Apelación y, posteriormente, el TAD. Se espera que la denuncia tenga recorrido. El Fabril se arriesga como mínimo a que le den el partido por perdido con un resultado de 3-0, como marca la norma.

Los antecedentes

El Fabril, tras unas semanas titubeantes, consiguió una de las mejores victorias de la temporada en Los Pajaritos ante el gran aspirante al ascenso y después de empezar el partido perdiendo. El gol de Nsongo Bil fue una de las pocas alegrías de un sábado aciago que se cerró con la derrota del Deportivo ante la Real B en Riazor. Pero la alegría del filial tenía un asterisco porque un error burocrático ha puesto en riesgo la victoria del equipo de Manuel Pablo en Soria.

Ya el colegiado puso sobre la pista de lo ocurrido en el acta al recoger en el apartado de otras incidencias que "se hace constar que el jugador del RC Deportivo Hugo Torres Fernández ha sido añadido en el apartado de alineaciones una vez finalizado el partido. Nos hemos dado cuenta de este hecho junto al delegado del Numancia, que nos lo comunica en el vestuario arbitral. Este jugador ha entrado en el terreno de juego en el minuto 67 tras sustituir a un compañero de equipo. Debido a esta situación, llamamos al delegado del Deportivo Fabril para que acuda al vestuario. Una vez le explicamos lo sucedido, nos comunica que fue un olvido por su parte y que, pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente".

Más allá del error, el requicio lo encontraría el Numancia en el supuesto f del artículo 248.1 del reglamento de la RFEF, el que rige las competiciones, entre ellas la Segunda RFEF: "Son requisitos generales para que un/a futbolista pueda ser alineado/a en competición oficial, todos y cada uno de los siguientes: que figure en la relación de futbolistas titulares o suplentes, entregada al/la árbitro antes del partido y consignada por éste en el acta. La falta de cumplimiento de este requisito no será subsanable durante ni una vez concluido el partido".