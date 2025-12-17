Andorra, última parada del año para el equipo blanquiazul

El Deportivo, tras el partido de Copa del Rey, regresa a la Liga para enfrentarse este sábado a las 14.00 horas al Andorra. Será el último encuentro antes del parón invernal. El conjunto hasta hace un mes dirigido por Ibai Gómez ganó el pasado fin de semana y es 17º con 21 puntos. Cádiz, el 4 de enero a las 21.00, el primero del 2026.