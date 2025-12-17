Ibai Gómez: "Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría"

¿Cómo sintió su salida del Andorra? ¿Se marchó tranquilo?

Para lo bueno y para lo malo siempre he mostrado ser muy de emociones. Creo que es mi esencia. En ese momento creímos que lo mejor para todos era dar un paso a un lado, veíamos que estábamos dejando de emocionar al equipo, y creo, no solo en el fútbol, en la vida, lo más importante es transmitir. Que mis equipos puedan ser enérgicos. No estábamos consiguiendo poder darle la vuelta a la situación. Sentimos que era lo mejor.

Desde que salió del Dépor ha ido todo muy rápido. ¿Se lo esperaba así?

Yo tenía muy claro que cuando dejara de jugar quería ser entrenador. Ya me había sacado los carnets mientras era futbolista, y durante 13 temporadas estuve entrenando chicos de la base. Me fui [del Dépor] con la espinita. Me dio pena no haber podido estar allí más. Pero sentía que lo más honesto era dar un paso a un lado, no estaba dando el nivel, ni creía que fuera a poder dar lo que requería el club y la categoría. Todo ha ido muy rápido, pero nadie regala nada, confío mucho en lo que hacemos, lo hago con mucha ilusión, pasión y estos tres años han sido de mucho aprendizaje. Desde un juvenil división de honor, hasta Segunda RFEF, ascender, ganar una liga, vivir unos Juegos Olímpicos y ahora Segunda. Cinco meses de un aprendizaje brutal. Creo que la vida va de eso, de intentar cada día ser mejor, crecer y aprender.

¿Se ve diferente el fútbol profesional al otro lado de la línea?

Yo lo había vivido como jugador, y sí que es todo muy diferente como entrenador. Ya me lo esperaba, más o menos, porque durante todo este tiempo he intentado visitar entrenadores para acercarme más a lo que me podía encontrar y tener diferentes opiniones. Si ahora volviese, seguramente en algunos momentos mi mentalidad sería diferente.

¿Le tira más la pasión del futbolista o del entrenador?

Es diferente. De jugador he disfrutado muchísimo. Ahora ya no puedo ser futbolista, entonces me queda disfrutar de ser entrenador, que es mi otra gran pasión.

De su etapa, en el primer equipo, solo quedan Yeremay, Villares y Mario. ¿Cómo los ve?

Mella subió también algún entrenamiento, lo conozco bastante. Con Ximo coincidí en el Alavés. Creo que sobre Yeremay sobran las palabras, ya se veía de lo que era capaz. Iba a depender mucho más de su mentalidad que otra cosa, creo que es una fortuna poder tener a Yeremay en A Coruña. Es un jugador absolutamente diferencial en ataque, sin duda de los mejores, es el mejor jugador de la categoría. Villares, para mí, es absolutamente determinante. Sobre todo en equipos como el Dépor. Le da mucho equilibrio en todas las fases del juego. Me encanta, y siempre me ha gustado, me sorprendió porque no lo conocía. Y Mario es un chico que hace mejor a los de alrededor. Es de los futbolistas que más me gusta de la plantilla. Tiene mucho sacrificio, pone el colectivo por delante.

Ibai, durante su etapa en el Deportivo / CARLOS PARDELLAS

Ibai Gómez, el Deportivo y el Andorra

¿Cómo ve al Dépor? ¿Cómo se explican esos vaivenes?

En la categoría son dinámicas bastante comunes. Creo que Antonio Hidalgo dio con la tecla en el sentido de que él era consciente de que si conseguía recibir pocos goles, el Dépor normalmente va a marcar, por lo que tiene en ataque, que son determinantes y diferenciales. Creo que este año el ascenso va a estar entre cinco equipos. Creo que el Dépor está entre ellos, junto con Racing, Almería, Las Palmas y Castellón.

¿Qué Andorra espera este fin de semana? ¿Qué equipo es?

Puede ser un equipo incómodo para el Dépor, porque creo que este se encuentra mucho más cómodo cuando ataca y tiene el balón, y el Andorra puede quitárselo. Puede pasar bastante tiempo defendiendo. También, el Dépor transita bien, veremos un partido atractivo. Luego Andorra es un país y un estadio diferente. A ver cómo se adaptan entre el frió, allí no hay mucha masa social, el campo es un poco frío en ese sentido, y hay también un proceso que les puede costar de adaptación por la altitud.

¿Cómo se plantea su futuro?

No cierro ninguna puerta. El tiempo de descanso no va a depender de mí. Nosotros [por su cuerpo técnico] nos hemos puesto al 100% con el inglés porque nos puede salir alguna cosa de fuera y hay ligas que nos llaman la atención para el futuro. En Segunda no podemos entrenar esto año, así que tenemos que tener paciencia. Vamos a visitar en 2026 diferentes clubes, estructuras y países para acercarnos y ver cómo trabajan, y así adquirir más conocimientos y crecer como cuerpo técnico.

¿Se ve, quizá, en un futuro regresando al Deportivo?

Oye, pues la espinita muchas veces la puedes quitar también así. Entrenar en lugares como A Coruña, Riazor, con la afición que tiene, creo que para cualquier entrenador es la leche. Veremos qué nos depara el futuro. Ahora mismo el que tiene lo está haciendo bien y estoy convencido de que llegará a Primera División. Ahora mismo está lejos, pero ojalá en el futuro podamos cruzar nuestros caminos y devolver a toda la gente el cariño que recibí con trabajo y con buenos momentos.