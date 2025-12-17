Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvamento recupera el cuerpo del pescador desaparecidoAccidente mortal en A Coruña, en Alfonso Molina25 aniversario de Stop AccidentesCabalgata de Reyes A Coruña 2026: horario y recorrido
instagramlinkedin

La Liga F estrena el 2026 en Riazor con la visita del CA Tenerife

El Dépor Abanca volverá del parón el 11 de enero, en Riazor, ante el Costa Adeje Tenerife. El partido, marcado para el segundo domingo del año, se disputará a las 12.00 de la mañana. Antes, las blanquiazules reciben este domingo a la Real Sociedad en Copa (12.00).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents