Noé Carrillo, el último debutante en la Copa, se estrena en Riazor
Noé Carrillo, natural de Teo, vivió sus primeros minutos en Riazor y con el Dépor. El canterano entró en el final del encuentro para dar refresco al centro del campo y terminó convirtiéndose en el hombre del partido tras anotar el tanto de la victoria, aprovechando el balón suelto tras el remate de cabeza de Bil Nsongo.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Deportivo - Mallorca, en directo hoy: partido de la Copa del Rey en vivo
- Los bomberos de A Coruña rescatan a una persona encerrada en un tendedero
- Salvamento recupera en la zona de las Esclavas el cuerpo del pescador desaparecido en A Coruña
- La estación de buses de A Coruña, vacía y sin servicios mínimos en la tercera jornada de huelga
- RC Deportivo - Mallorca: Horario y dónde ver en TV y online la Copa del Rey
- Hidalgo da la clave de la regularidad: 'El que mejor sepa gestionar ese vaivén de emociones tendrá mucho hecho