Noé Carrillo, el último debutante en la Copa, se estrena en Riazor

Noé Carrillo, natural de Teo, vivió sus primeros minutos en Riazor y con el Dépor. El canterano entró en el final del encuentro para dar refresco al centro del campo y terminó convirtiéndose en el hombre del partido tras anotar el tanto de la victoria, aprovechando el balón suelto tras el remate de cabeza de Bil Nsongo.

