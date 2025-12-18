Andorra, de liga menor para la retirada de ex del Deportivo a nuevo nombre del fútbol profesional

Cuando va camino de sus 120 años de vida, no es común que el Deportivo vaya estrenando rivales, pero es lo que ocurrirá este fin de semana con su visita al Andorra que hasta hace nada entrenaba Ibai Gómez, otro ex de los blanquiazules. La vida del conjunto tricolor cambió con la compra de la entidad por parte de Gerard Piqué y con la adquisición de una plaza en la extinta Segunda B. Desde entonces, con altos y bajos, ha reverdecido y superado esos laureles de los años 80 donde se convirtió en un conjunto asentado en el tercer escalón del fútbol provincial. Andorra tiene un equipo de referencia en el balompié nacional español y es más que una liga menor de tantas que hay en el Viejo Continente. Ya ha celebrado dos ascensos a Segunda División y pretende asentarse en la categoría, aunque no lo tendrá nada sencillo.

Y es que hasta esta última era dorada del Andorra FC había más noticias del Principado en A Coruña, porque su campeonato ha servido de última aventura para algunos deportivistas ilustres naturales de Cataluña. Fue el caso de Joan Capdevila y de Alberto Lopo, quienes ya cuando tenían un pie en la retirada, aprovecharon para jugar algunos partidos en equipos que disputaron entonces la previa de La Liga de Campeones.

El Santa Coloma y el Caldes

El primero que probó suerte fue Joan Capdevila, quien se dio una última oportunidad con el Santa Coloma, con el que jugó esa ronda preliminar de la máxima competición y en la que acabó cayendo ante el Alashkert armenio. Fue en 2016. Dos años más tarde, fue Alberto Lopo el que se aventuró con el Inter Caldes como jugador. En 2021 hizo lo mismo, pero ya como entrenador en una de sus primeras experiencias que le ha llevado a la cantera del Espanyol y a sentarse en el banquillo del Cornellà.

Este sábado se enfrentará a un campeón de Liga, al que no se puede decir todas las semanas. Es un paso para un equipo modesto, auspiciado por Piqué, que pretende asentarse en la categoría de plata, a pesar de su escasa masa social.