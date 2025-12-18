Comas: «Es el campo más diferente de la Liga»
Arnau Comas, tras una «noche mágica en Riazor», pone el punto de mira en el Andorra, último partido del 2025. «Es súper importante» poder acabar el año bien, aunque insiste en evitar confianzas: «Es el campo más diferente de la Liga por la altura, las temperaturas y es un equipo muy joven».
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña
- ¿Cuándo sabrá el Deportivo su rival en Octavos de Copa del Rey? Ya hay fecha para el sorteo y los partidos
- Estas son las condiciones para acceder a uno de los 40 nuevos pisos de protección de la Xunta en A Coruña
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y su 'número dos' por acoso