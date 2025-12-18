Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comas: «Es el campo más diferente de la Liga»

Arnau Comas, durante el Granda-Deportivo de la primera jornada de liga.

RAC

Arnau Comas, tras una «noche mágica en Riazor», pone el punto de mira en el Andorra, último partido del 2025. «Es súper importante» poder acabar el año bien, aunque insiste en evitar confianzas: «Es el campo más diferente de la Liga por la altura, las temperaturas y es un equipo muy joven».

