El Juez Disciplinario abre expediente y estudiará el caso de Hugo Torres por posible alineación indebida en el Numancia - Fabril

El Juez Disciplinario, a través de la comunicación pública de los acuerdos para las competiciones no profesionales adoptados esta semana tras la jornada 15 de Segunda RFEF, ha indicado, en el apartado de resoluciones especiales, que acuerda «la incoación de un expediente ordinario» con «el objetivo de esclarecer los hechos denunciados» por parte del Numancia, que reclama la alineación indebida de Hugo Torres.

El caso entra en una segunda fase en la que el Juez Disciplinario deberá emitir una primera resolución sobre la posible alineación indebida del lateral zurdo, quien entró al campo en el minuto 67 sustituyendo a Iker Vidal. No obstante, debido a un error humano, el jugador no estaba inscrito ni como titular ni como suplente en el acta. El Numancia considera que «no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido», tal y como denunció a través de un comunicado oficial. Tras la resolución de competición, ambos clubes podrán acudir a Apelación si no están de acuerdo y, posteriormente, al TAD, en última instancia.

«Una vez le explicamos lo sucedido [al delegado del Fabril], nos comunica que fue un olvido por su parte y que, pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente», citó el colegiado en el acta, en el que hace constar la situación de la que se dio cuenta el delegado del Numancia.

Los hechos en el Numancia - Deportivo

El Fabril venció en Los Pajaritos con gol de Nsongo Bil , pero la alegría del filial tenía un asterisco porque un error burocrático ha puesto en riesgo la victoria del equipo de Manuel Pablo en Soria. Ya el colegiado puso sobre la pista de lo ocurrido en el acta al recoger en el apartado de otras incidencias que "se hace constar que el jugador del RC Deportivo Hugo Torres Fernández ha sido añadido en el apartado de alineaciones una vez finalizado el partido. Nos hemos dado cuenta de este hecho junto al delegado del Numancia, que nos lo comunica en el vestuario arbitral. Este jugador ha entrado en el terreno de juego en el minuto 67 tras sustituir a un compañero de equipo. Debido a esta situación, llamamos al delegado del Deportivo Fabril para que acuda al vestuario. Una vez le explicamos lo sucedido, nos comunica que fue un olvido por su parte y que, pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente".

Más allá del error, el requicio lo encontraría el Numancia en el supuesto f del artículo 248.1 del reglamento de la RFEF, el que rige las competiciones, entre ellas la Segunda RFEF: "Son requisitos generales para que un/a futbolista pueda ser alineado/a en competición oficial, todos y cada uno de los siguientes: que figure en la relación de futbolistas titulares o suplentes, entregada al/la árbitro antes del partido y consignada por éste en el acta. La falta de cumplimiento de este requisito no será subsanable durante ni una vez concluido el partido".