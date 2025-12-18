Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redru: «Para mí es la temporada soñada»

Elena y Redru

Elena y Redru / RCD

RAC

Paula Redru está viviendo su «temporada soñada». Indiscutible en el filial, está sumando también varias titularidades en Liga F con el Dépor Abanca e incluso ha sido citada con la selección sub 19. «Intento dar lo mejor de mí y aportar todo para mis compañeras», expresó en la previa del duelo ante la Real en Copa.

