Redru: «Para mí es la temporada soñada»
Paula Redru está viviendo su «temporada soñada». Indiscutible en el filial, está sumando también varias titularidades en Liga F con el Dépor Abanca e incluso ha sido citada con la selección sub 19. «Intento dar lo mejor de mí y aportar todo para mis compañeras», expresó en la previa del duelo ante la Real en Copa.
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña
- ¿Cuándo sabrá el Deportivo su rival en Octavos de Copa del Rey? Ya hay fecha para el sorteo y los partidos
- Estas son las condiciones para acceder a uno de los 40 nuevos pisos de protección de la Xunta en A Coruña
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y su 'número dos' por acoso