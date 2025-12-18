Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Samu, titular con la selección sub 19

Samu debutó en el torneo amistoso que está disputando la rojita en Japón con victoria, por 3-0 ante Australia. Samu jugó los 90 minutos con la selección que dirige Paco Gallardo. En la madrugada del viernes al sábado, a las 5.30, se medirá a Japón, la anfitriona.

