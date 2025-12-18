A la venta las entradas para el Deportivo-Cádiz

El Deportivo ya ha habilitado la venta de entradas para el partido entre el Deportivo y el Cádiz de la jornada 20. Será el primer duelo del año en Riazor y se disputará el domingo 4 de enero a las 21.00. El precio, el habitual, oscila entre los 35 y los 50 euros.

https://x.com/RCDeportivo/status/2001685197960491277