A la venta las entradas para el Deportivo-Cádiz

Yeremay

Yeremay / Casteleiro

RAC

El Deportivo ya ha habilitado la venta de entradas para el partido entre el Deportivo y el Cádiz de la jornada 20. Será el primer duelo del año en Riazor y se disputará el domingo 4 de enero a las 21.00. El precio, el habitual, oscila entre los 35 y los 50 euros.

