Andorra - Deportivo, Horario y dónde ver en TV y online la jornada 19 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta este sábado al Andorra en la jornada 19 de Segunda División. El partido, que arrancará a las 14.00 horas, enfrenta al segundo clasificado de la categoría de plata y octavo finalista de Copa con un conjunto de la parte baja de tabla. El mejor visitante, ante un cuadro del Principado que debe mejorar sus números para salir del bache, aunque viene de una alegría ante el Valladolid. Antonio Hidalgo, además de con el partido, lidia con la irrupción de los canteranos Noé y Bil y la cercanía del mercado de fichajes.

Jornada de visita al Encamp para un cuadro blanquiazul que busca volver a ganar fuera de casa después de dos derrotas consecutivas en Riazor. Deberá emplearse a fondo el equipo de Antonio Hidalgo para volver a casa con los tres puntos en un partido inédiro en la historia de ambos equipos.

El Dépor podrá contar con Villares y Noubi, pero no con Escudero, Bachmann y Ximo Navarro.

Horario del partido entre el Andorra y el Deportivo

El equipo coruñés viaja al Encamp tras esos dos tropìezos. La idea es recuperar algo de aire ante un equipo que no tendrá a Ibai Gómez, pero sí a Petxarroman, que no tiene cláusula del miedo.

En esta ocasión, el duelo ante el Andorra en el Principado será el sábado 20 de diciembre a las 14.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Andorra y el Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Andorra será transmitido en los canales de pago por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.