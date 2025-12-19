Andorra - RC Deportivo: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse al Andorra

El Deportivo, entre los dos revolcones en Liga y el viento a favor de la eliminatoria de Copa, se dispone el Dépor de Hidalgo a cerrar 2025 con la ilusión de ganar un partido que le asegure comerse las uvas como un equipo de ascenso directo a Primera División. Quedará todo 2026, pero será un paso en el que solo se entromete el Andorra, no de Ibai Gómez, sí de Carles Manso.

Las dos últimas derrotas pueden hacer repensar la apuesta del técnico, pero todo hay que equilibrarlo con el desgaste de la Copa, donde roto a medias. También están Bil y Noé, pero ninguna será titular.

La portería y la defensa

Después de Eric Puerto jugase en la Copa del Rey, en el EnCamp se volverá a colocar bajo palos Germán Parreño. Con la marcha de Helton Leite la portería es suya en esta campaña y nada lo hará cambiar. En defensa Hidalgo tuvo que hacer descansar por imperiosa necesidad a un sobrecargado Miguel Loureiro, que regresará con toda la seguridad al lateral para que Comas y Barcia conforme el centro de la zaga. El lateral izquierdo será para Quagliata, único sano en esa demarcación. Noubi esperará en el banquillo.

La media y el ataque

En el centro del campo, regresa Villares tras sanción en Liga y su buen partido en Copa le asegura la titularidad. José Ángel es el que tiene más opciones de acompañarle con Charlie Patiño en la recámara. Por delante, Mario Soriano y Yeremay son fijos, con Mella y Luismi jugándose una plaza en la banda derecha. Y en ataque, al haber tenido descanso total, la apuesta será Zakaria Eddahchouri.