El Deportivo cierra el año desde el techo de Segunda

Entre el furor por clasificarse para los octavos de final de Copa del Rey y los nubarrones formados tras las dos últimas derrotas en Liga, el Deportivo llega al final del camino en 2025 con deberes. La necesidad de revertir la mala imagen de los últimos compromisos impera en un equipo que, además, sabe que debe pulir algo más que la puntería para encarar con ambición los objetivos que se le avecinan el próximo año. El conjunto blanquiazul cierra el año este sábado (14.00 horas, LaLiga Hypermotion TV) en el techo de la categoría de plata. Visita al Andorra en el Encamp. A 1.200 metros de altitud, los hombres de Antonio Hidalgo tienen una última misión antes del parón navideño: volver a la senda triunfal y hacerlo, sobre todo, con algo más eficacia en área rival.

El 1-3 contra el Castellón escoció a un Deportivo que vio truncada su racha triunfal con una remontada tan contundente como merecida por lo visto del conjunto ollerut en Riazor. El 0-3 de la semana pasada a manos de la Real Sociedad B, que castigó con saña los pecados del Dépor, encendió a la afición. La eliminatoria de Copa contra el Mallorca, en la que regresaron piezas importantes como Villares, desde el inicio, y Luismi Cruz, en la segunda parte, ayudó a calmar a la grada y al vestuario. Mejoraron las sensaciones, se atisbó mayor solidez atrás que en los anteriores compromisos, un aspecto irrenunciable del plan de Hidalgo que no se dio en las dos últimas jornadas.

Segunda División no perdona, pero, a pesar de los batacazos, el Deportivo depende de sí mismo para cerrar el año en los puestos de ascenso directo a Primera. Para ello, sabe que debe mejorar algo más que la eficacia que le faltó ante el filial txuri-urdin. Hidalgo dejó sin minutos en el torneo del KO a Zakaria Eddahchouri, que apunta a ser la gran novedad en la punta del ataque. El neerlandés agitó el árbol en el segundo tiempo ante el Sanse y, aunque no sirvió para cambiar el duelo, puede ser un mayor peligro para la zaga del Andorra que Stoichkov, el titular en las últimas tres jornadas de liga.

Con Villares de regreso tras cumplir sanción, el capitán volverá a formar el dúo clásico en el medio del campo con José Ángel. La vuelta, también, de Lucas Noubi tras cumplir el duelo de sanción por la roja que vio ante el Castellón obliga a Hidalgo a decidir: devolver al belga al lateral derecho o mantener en esa posición a Loureiro y dejar el eje en manos de Arnau Comas y Dani Barcia. La cantera deberá completar la lista con nombres protagonistas como Noé Carrillo y Bil Nsongo, los héroes del pasado martes en Copa. Faltará Samu, todavía en Japón con la selección sub 19.

A la presión que tiene un equipo obligado a regresar al camino tras dos tropiezos se suma la dificultad del escenario en el que buscará encontrarse a sí mismo. El Encamp, el nuevo hogar del FC Andorra en su segunda etapa en la categoría de plata, es el campo con mayor altitud de la liga. Más 1.200 metros por encima del nivel del mar esperan a un Dépor al que se le exige dar el do de pecho en cualquier escenario.

El rival tampoco pondrá las cosas sencillas. El conjunto del Principado, recién ascendido, arrancó la temporada como la gran revelación de la liga. Llegó a acomodarse en los puestos de play off en las primeras jornadas, aupado por el talento tan exótico como prometedor de jugadores como el extremo surcoreano Kim Min-Su, el guardameta cedido por el Barça Aron Yaakobishvili o el ariete exceleste Lautaro de León.

A pesar de que desde finales de septiembre cayeron en picado en la clasificación hasta coquetear con la zona de descenso, los andorranos han comenzado a reconducir la situación en las últimas semanas, desde que Carles Manso reemplazó en el banquillo al exdeportivista Ibai Gómez. La semana pasada ganaron ante el Valladolid (0-1) su primer partido en más de dos meses. Ahora, apuntan a hacerse fuertes en casa. Serán duros de roer y tratarán de sacar algo de provecho contra un Deportivo que se niega a cerrar el año con otro tropiezo más.