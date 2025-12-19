El Deportivo compra otro porcentaje del pase de Bil Nsongo

Bil Nsongo se ha propuesto tirar abajo la puerta del primer equipo. El ariete camerunés llegó hace un año al Fabril. Una operación en forma de cesión que incluía la posibilidad de ficharle. No fue sencillo, pero desde este verano forma parte al completo de la disciplina blanquiazul, que hasta hace poco contaba con el 60% de sus derechos. En diciembre el club se ha movido para adelantar la compra de un 25% más. Un movimiento pensado para el próximo verano que, tras el alto rendimiento del jugador, han decidido acelerar con el Canon Yaoundé, club de origen y propietario del porcentaje restante.

Sus actuaciones en Copa del Rey le han permitido estrenarse con el primer equipo del Deportivo. Un escenario que ya se contempló en verano, cuando el club no fichó a un tercer delantero. En verano, Bil dio un paso al frente y esta temporada ha confirmado la sensación de sus entrenadores: ha crecido a pasos agigantados y la Segunda RFEF se le ha quedado pequeña. Con diez goles, es el máximo anotador del filial y ahora aguarda poder, también, debutar en Segunda División.

Ese es un paso más difícil, aunque Hidalgo cada vez lo cita más en el día a día de Abegondo, pese a que Mulattieri, Eddahchouri e incluso Stoichkov están sanos. El andaluz no llegó como delantero, pero se ha sumado también a la competencia. Los buenos minutos de Bil en Sabadell y en Riazor el pasado martes han abierto un hueco para seguir explotando en 2026.

Bil Nsongo un contrato a largo plazo con el Deportivo

Antes del partido ante el Mallorca, en el que fue protagonista con ese cabezazo al palo que acabó en el gol de Noé, el Deportivo ya se había movido para contar con una porcentaje mayor de los derechos futbolísticos del ariete. Este verano, tras un esfuerzo económico por parte del propio jugador, que priorizó A Coruña por encima de ofertas superiores, ya que en el Fabril se sentía muy a gusto, Bil firmó un contrato de dos años con opción a extenderlo otros dos cursos más. Nacido en 2004, se ha ganado el derecho a formar parte activa de los planes del club a futuro.

Bil Nsongo se formó en el Lausanne, club de su localidad natal, antes de dar paso al Canon Yaoundé, un club y academia que milita en la máxima categoría nacional de Camerún. Ahí lo detectaron los ojeadores del Dépor y Juanjo Expósito fue una figura importante en su llegada. Desde entonces su adaptación ha sido veloz a la ciudad y a la entidad. Primero, a través de la residencia, se ha sentido cuidado y querido. También en el entorno. El club, además, le ha puesto clases de español, y poco a poco mejora en el idioma, ya que él hablaba francés, y no inglés, dificultando al principio su comunicación con el resto del grupo. El ariete camerunés sueña con ser profesional. Vive por y para ello. Y el martes ya vivió su primera gran noche en Riazor. El trabajo, como hasta ahora, le llevará a seguir quemando etapas.