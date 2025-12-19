Escotet, presente en la inauguración el nuevo césped del Penafiel

El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet participó en la inauguración del nuevo césped híbrido del Penafiel. El dirigente del conjunto blanquiazul, que en verano adquirió también la propiedad del conjunto que milita en la segunda división portuguesa, estuvo presente en el estadio 25 de Abril de la localidad lusa para evaluar el final de las obras. El nuevo tapete de última generación tiene unas especificaciones similares a las que el club coruñés utiliza en la renovación de la ciudad deportiva de Abegondo. El conjunto luso, que marcha en la mitad de la tabla de la tabla, pero con apenas un punto sobre el descenso, estrenará el nuevo césped este domingo en el partido contra el Torreense, en el que milita el exfabrilista Álex Alfaro.

El proyecto en el equipo luso pretende devolver a la entidad a la Primeira Liga a corto plazo. Tras un inicio complicado de liga, el conjunto en el que militan exblanquiazules como Jaime Sánchez, Davo, Iano Simao y Raúl Alcaina logró enderezar el rumbo, coincidiendo con la llegada al banquillo de Juan Carlos Aira. Una mala racha de resultados reciente, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, les ha vuelto a acercar a la pelea por evitar el descenso.