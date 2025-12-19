El exentrenador del Deportivo que brilla invicto en competición europea

Hace ya casi 20 años que el Deportivo no cata competición europea, desde que el Aalborg, el equipo danés que lo estrenó en los 90, lo eliminó de la Copa de la UEFA en la temporada 2008/09. Sin embargo, el aroma blanquiazul sigue presente en el Viejo Continente. Lo estuvo en la Youth League hace unas temporadas y lo vuelve a estar ahora a través de los integrantes que una vez defendieron los intereses del club herculino.

La Conference League, la tercera competición continental, que se estrenó hace cuatro campañas, disputó este jueves la última jornada de su fase de liga. A diferencia de la Champions y la Europa League, en las que 36 equipos compiten durante ocho jornadas por entrar entre los ocho o los 24 mejores, en la Conference son seis los duelos que afrontan todos los conjuntos clasificados. La mayoría pertenecen a países con escasa representación en las dos primeras competiciones continentales.

No obstante, la competitividad es feroz y no son pocos los ejemplos de equipos de las grandes ligas que se han visto sorprendidos en campos poco habituales. Y, al mismo tiempo, cada vez hay más clubes de ligas menores que causan impacto y presentan candidatura a ser la gran revelación de la temporada en el fútbol europeo.

El exentrenador del Deportivo invicto en Conference

Al término de la fase de liga, ocho equipos consiguieron su pase directo a los octavos de final de la Conference League, mientras que otros dieciséis, entre el noveno y el vigesimocuarto clasificado, tendrán que competir una ronda más, en dieciseisavos. Dentro del primer grupo, que se ahorra una eliminatoria, se encuentra el AEK Larnaca de Imanol Idiakez. El conjunto chipriota, que marcha cuarto en su competición doméstica, presume de no haber perdido ninguno de sus seis duelos en la tercera competición continental esta temporada.

El Larnaca cayó en la fase previa de clasificación para la Europa League y acabó integrando la Conference, en la que ha demostrado su competitividad desde el primer minuto. Goleó (4-0) al AZ Alkmaar de Países Bajos en la jornada inaugural. Sorprendió (0-1) al Crystal Palace inglés en Selhurst Park en la segunda. Desde entonces, encadenó empates sin goles ante el Aberdeen escocés y el Rijeka croata. La sólida defensa del equipo de Idiakez le permitió encarar con optimismo las últimas jornadas. La semana pasada empató (1-1) contra el Häcken de Suecia.

Imanol Idiakez, durante un partido del AEK Larnaca esta temporada / EFE

Este jueves, un triunfo escueto (1-0) contra el Shkëndija de Macedonia del Norte le aseguró la octava posición. Se ahorra una ronda, un privilegio en el que solo le acompañan Estrasburgo (Francia), Rakow (Polonia), AEK Atenas (Grecia), Sparta Praga (Chequia), Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Mainz (Alemania).

Idiakez cuenta en el AEK Larnaca con una importante colonia de jugadores españoles y con pasado en Primera y Segunda División. Es el caso de Waldo Rubio, Pere Pons, Ángel García, Jimmy Suárez, Gus Ledes, Saborit, Miramon o Jairo Izquierdo. En el conjunto chipriota ya entrenaron otros técnicos con pasado blanquiazul. José Luis Oltra dirigió al equipo durante más de una temporada, entre 2022 y 2023. El propio Imanol tuvo, además, otras dos etapas anteriores en la entidad. La primera, entre 2016 y 2018 y, la segunda, durante todo el 2019. Levantó una Copa y una Supercopa de Chipre.

Con el técnico vasco, que dirigió al Dépor en el ansiado ascenso a Segunda en la temporada 2023/24, el AEK Larnaca apunta a conservar su condición de invicto en la fase eliminatoria, que disputarán a partir de febrero