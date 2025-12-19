Hidalgo alienta las opciones de Bil y Noé: "Damos oportunidades a quien lo merece, tengan 18 o 34 años"

Después de dos batacazos en Liga ante Castellón y Real Sociedad B, el Deportivo se ha regenerado con la Copa del Rey y con ese aire fresco que han traído los fabrilistas Bil y Noé. Derribaron la puerta y ahora la duda es saber si se van a quedar. Hidalgo no los confirma para el partido ante el Andorra, pero alienta sus opciones: "Cada vez que los ponemos en el campo y responden nosotros tenemos que estar mucho más centrados en esas situaciones, en ir pensando en ello, de tenerlos en las listas, de darles oportunidades. Hay que ir con pausa y tenemos mucha gente arriba, pero somos gente de dar oportunidades a quien se lo merece, tengan 18 o 34 años. Veremos en los entrenamientos y a ver si podemos contar con ellos. Están sobradamente preparados para poder contar con ellos, como dije en su día con Samu. Estoy muy contento por ellos", cuenta.

El duelo en el Principado será el último del año y no quiere desviar el foco, pero el mercado de invierno asoma y para el entrenador tiene muchos condicionantes, más allá de la idea inequívoca de entrar en él: "El mercado de invierno no es sencillo. El periodo de adaptación es más largo (para los jugadores). Cuanto antes estén aquí, mejor, pero no hay que precipitarse. Hay que valorar todo. Ver a los que vuelven de lesión (Ximo, Escudero, Bachmann...) y luego tomar la mejor decisión. Son cosas naturales del fútbol, siempre estamos atentos al mercado para poder mejorar. Estamos en contacto con Fernando (Soriano)".

Aunque el Andorra le espera este sábado, colea la Copa del Rey y las posbilidades del Deportivo en el sorteo. Tiene cuatro de cinco opciones de enfrentarse a un equipo de la Supercopa. Es un condicionante que favorece a los grandes y que se ha prolongado una ronda en esta competición. El técnico de Canovelles tiene una doble opinión. "Como aficionado, si el equipo de la Supercopa juega condicionado hasta cuartos de final, no tiene sentido ninguno. Si le preguntas a los Primera División, no van a estar contentos. Si lo miras por la parte del equipo de inferior categoría, es un premio gordo importante", apunta quien asegura no tener preferencias: "Cualquier equipo (que toque) tendrá una dificultad tremenda. Vamos a entrar en una ronda que los equipos pueden mirar sus posibilidades en la Copa. Los once de los equipos de Primera cada vez se asemejan más a los de la Liga. Vendrá, nos ganamos el derecho de disfrutarlo".

La Liga y el Andorra

Antes de esa eliminatoria de mediados de enero, le espera un Andorra que ha ido de más a menos, que cambió de entrenador, pero que ahora es muy reconocible: "El Andorra, desde que llegó Piqué al club, tiene una idea muy clara de cómo quieren hacer las cosas, de cómo quieren jugar. Es un equipo de mucho balón, automatismos muy claros para jugar a lo que quieren, tienen jugadores jóvenes, de talento, como Minsu. Tienen gente de mucho talento por dentro. Hay que ser sólidos y tener pegada, hay que trabajar el partido. Tenemos tener esas sensaciñon de que vamos a un sitio difícil, a competir, a saber presionar, cuándo hacerlo, gestionar el balón, pasar tiempo en campo rival. Los puntos que tenemos nos dan derecho a estar donde estamos, pero tenemos que seguir y volver a sumar de tres. Venimos de dos derrotas. Está bien la alegría de la Copa, pero hay que sumar de tres y eso es lo más importante".