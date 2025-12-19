Manuel Pablo, sobre la alineación indebida del Numancia-Fabril: "Está en nuestros abogados, pero como exjugador no entendería que nos perjudicara"

A Manuel Pablo, siempre risueño, le cambia el rictus al hablar del Numancia-Fabril (1-2) y de esa denuncia por posible alineación indebida de Hugo Torres que ha llevado el club soriano a los órganos disciplinarios de la RFEF. Le cuesta entender que, ante un error que no supone ninguna ventaja deportiva, se puede buscar ganar en los despachos lo que no se ha conseguido en el campo: "Es algo que podía pasar y nos avisamos. Ahora está en nuestros abogados y están trabajando en ello. A nivel deportivo y como ex jugador, lo que puedo decir es que no entendería que esta situación nos perjudicara. Hicimos un gran esfuerzo y competimos muy bien y al final los chavales hicieron un gran partido para llevarse los tres puntos. Ya hablé el lunes con ellos, ya no está en nuestras manos, por lo tanto tenemos que centrarnos en lo que viene".

El puntos de interés del Fabril se ha trasladado el primer equipo por las irrupciones de Noé y Bil en la eliminatoria de Copa ante el Mallorca. El ténico analizó el impacto de ambos y lo que pueden dar en un futuro. "Estoy contento por el rendimiento. La acción del gol es de todo el equipo. Pero salieron muy bien y conectados al juego. Bil disfrutó de más minutos, muy metido y esforzándose. Es lo que tienen que hacer, luego estarán más acertados o no. Lo que le pedimos (a ambos) es esforzarse y luego cada uno con sus cualidades. Bil tiene capacidad para quedarse el balón, dar continuidad al juego y estar mucho en el área. Y Noé, al que por desgracia poco he podido disfrutar en el Fabril, aunque sí lo tuve mucho en el Juvenil, es un jugador que tiene una gran conducción, supera líneas y que tiene mucho margen de mejora", razona el canario.

Quien no pudo jugar ese encuentro porque estaba con la Sub 19 en Japón es Samu, quien se adapta a cualquier tipo de contexto: "No seguí (el partido), aunque sé que jugó. A Samu le da igual jugar en Japón que en A Laracha. Es como es, no engaña. Es competitivo 100% en cualquier lado. Se centra en lo que tiene que hacer".

La Segunda RFEF y el Ávila

Al Fabril le espera para cerrar el año el Real Ávila el domingo a las 12.00 horas en Abegondo. Un conjunto que ha ido de más a menos, pero que servirá para medir a un filial de gran nivel, pero aún inestable en la reacción: "Aunque hayan hecho pocos puntos fuera, a nosotros nos está costando en casa. Si no somos capaces de estar acertados, los rivales nos cogen la onda. Nos está faltando ese acierto. Vamos a seguir en la msma línea de los últimos partidos.Estamos creando situaciones en ataque para hacer goles, pero no os van a regalar nada", razona y prosigue: "Ya incidíamos mucho en esto (la falta de acuerto en ataque) cuando empezó la liga y ganábamos los partidos. A veces hay precipitación. Cuando no aciertas, viene más rápido. Y los porteros estuvieron bien e intentamos que la cabeza no piense solo en eso, en el juego en sí. Hay que ser ambicioso, reconocibles y protagonistas. Necesitamos victorias como las del otro día (ante el Numancia) para que el mensaje no quede en un vacío".