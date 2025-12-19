Petxarroman, libre para jugar el partido del domingo en Andorra ante el Deportivo
La cesión entre el club coruñés y la entidad del Principado no incluye cláusula que lo impida
A diferencia de lo que ocurrió hace semanas en Riazor en el Deportivo-Cultural Leonesa con Luis Chacón, Álex Petxarroman sí que podrá ser alineado por el técnico del Andorra en este partido ante el equipo coruñés en el Principado, a pesar de ser un futbolista con contrato con los coruñeses hasta 2028 y que está cedido hasta junio en el conjunto tricolor.
A pesar de tener vía libre para ser utilizado, no será sencillo que el lateral tenga minutos, ya que hace un mes que no los disfruta en liga y su última comparecencia sobre el terreno de juego fue el pasado 3 de diciembre en el partido de Copa ante la Cultural Leonesa (4-2).
Antecedentes
Petxarroman se fue al equipo de donde vino a A Coruña, el Andorra. Llegó al club como cedido con opción de compra, ya que tiene una vinculación con el Deportivo hasta el 30 de junio de 2028.
El ex de Athletic y Real Sociedad fue una de las grandes apuestas en el mercado de fichajes del regreso a Segunda, en la campaña 24-25. El club coruñés hizo un desembolso económico para hacerse con sus servicios económicos. Un año después la pujanza de Samu, la llegada de Miguel Loureiro y la versatilidad de Ximo Navarro le han dejado sin sitio en este Dépor que contará con siete futbolistas polivalentes para cuartos puestos en la zaga.
Petxarroman fue inscrito en agosto en LaLiga por el Dépor, pero no contaba con un dorsal asignado.
