Quagliata, el lateral que conecta con la grada, atrae miradas y genera fútbol: "Todas sus jugadas son muy de grada, que no tribuneras"

«Cada jugada con él es una emboscada, siempre exige». Giacomo Quagliata (Palermo, 2000) llegó en silencio este verano y ahora hay pocos futbolistas que generen más ruido en Riazor que él. Por fútbol, por conexión por la grada, por ojos puestos en él más allá de A Coruña. El club coruñés rechazó este verano ofertas por Yeremay, Mella, Eddahchouri y Mario Soriano por valor de unos 60 millones de euros, pero con el arranque de la temporada, este italiano, llegado del Cremonese, ha llamado la atención entre conjuntos de superior categoría, pero el club coruñés lo tiene bien atado hasta 2028 y con una cláusula que resguarda y fortalece su posición.

«Ahora mismo es el jugador en un mejor estado de forma de todo el equipo». El entrenador nacional José Ángel Salgado no se tapa los ojos ante lo que ofrece el transalpino cada fin de semana. Crecimiento, versatilidad y rendimiento. «Ya tenía buenas referencias de él antes de que llegase, pero ha superado cualquier expectativa. Va a más y rinde en cada partido en contextos muy diferentes», apunta y razona: «Puede jugar hundido en una defensa de cuatro, como central en un equipo vaya hacia arriba o al ataque en una de cinco, tanto con Yeremay fijado en banda como con él por dentro. Su fútbol tiene una gran variabilidad».

Quagliata ante el Ceuta / Carlos Pardellas

Es capaz de que no le opaque el brillo que genera a su alrededor el canario y esa no es una cualidad menor. «No es fácil tener tanta incidencia con un futbolista como él por delante. Tiene muy buen timming para incorporarse por fuera y percibe muy bien los espacios para sumarse por dentro», concede de un lateral que aparece ahora más por línea de fondo y carga el área con sus pases por las lesiones que han surgido en la banda contraria: «Con el problema de Ximo, el Dépor ha tenido que equilibrarse atacando más por la izquierda y ahora está mucho más alto. Tiene, además, un muy buen centro en carrera o en parado».

Engancha

A todo este cóctel futbolístico suma una capacidad para enganchar a la grada y para que Riazor conecte con él que no es nada desdeñable: «Ese carácter latino que tiene hace que entienda muy bien los estados de ánimo. Todas sus acciones en el campo son muy de grada, que no tribuneras. Juega con ímpetu, concentración y energía, y eso conecta y contagia a la grada. Hay una acción con Asano (ante el Mallorca) en la que le recupera y parece que se lesiona que le define. Es muy plástica y de tener muchas condiciones», concluye.

La lesión de larga duración de Escudero le ha dejado solo en la demarcación y al club coruñés temblando ante cualquier percance físico. En las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, Hidalgo recurrió a Rubén López como improvisado 3, pero frente al Mallorca no le quedó más remedio que olvidarse de las rotaciones. El mes de enero será exigente para Quagliata, pero él está listo para jugarlo todo, subir el nivel, conectar con la grada y acaparar miradas. Como siempre.