¿Cuándo sabrá el Deportivo su rival en Octavos de Copa del Rey? Ya hay fecha para el sorteo y los partidos

Tras la victoria de este martes ante el Mallorca, la afición del Deportivo se ilusiona con una nueva ronda de Copa del Rey donde un rival de Primera División visitará A Coruña. Los Octavos de Final esperan y, lo único que es seguro es que los blanquiazules jugarán contra un equipo de LaLiga EA Sports. Y es muy probable, no seguro, que lo haga ante un equipo de los participa en la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic, porque tienen preferencia para enfrentarse a conjuntos de menor categoría. La aritmética no es perfecta porque, además del Dépor, ya hay otros cuatro conjuntos de Segunda en el bombo: Racing, Burgos, Cultural y Albacete. Cinco para cuatro.

Entre los posibles rivales que ya sabe están Atlético, Real Madrid, Athletic y Barcelona, también de manera eventual Elche, Valencia, Alavés, Real Sociedad, Betis u Osasuna, que ya se clasificaron. Mallorca, Celta, Villarreal, Levante, Sevilla, Espanyol, Girona, Oviedo y Getafe tampoco llegaron a la fase actual.

Para el 6 de enero, a las 19.00 horas, quedará el último partido de Dieciseisavos, el Granada-Rayo Vallecano. Este partido se ha tenido que retrasar dado que el conjunto madrileño jugó este pasado jueves en Conference League ante el Drita de Kosovo.

La fecha del sorteo

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará el miércoles 7 de enero de 2026 en la sede de la RFEF en la Ciudad de las Rozas. La gala podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+. Además, se podrá ver online y en directo también en el canal oficial de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol y en LA OPINIÓN A CORUÑA haremos un seguimiento del mismo.

Celebración de los jugadores del Deportivo tras el final ante el Mallorca / Carlos Pardellas

La eliminatoria, en enero

Todos los partidos de octavos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 13, 14 y 15 del mes de enero. Los horarios se darán a conocer el día del sorteo. Esta eliminatoria llegará tras la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí con Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic Club.

Al Deportivo le cuadrará en una semana dura, entre los partidos de liga de Las Palmas y Almería, dos partidos seguidos a domicilio y lejos de casa, por lo que tendrá que encajar el duelo entre dos rivales directos de la Liga Hypermotion. Los equipos que pasen disputarán su próxima eliminatoria entre el 3 y el 5 de febrero, tres semanas después que este partido de Octavos.