Vota y elige: ¿Qué rival quieres en Octavos de Final de Copa del Rey para el Deportivo?

El Deportivo, tras vencer al Mallorca en Dieciseisavos de Copa del Rey, jugará ahora ante otro equipo de Primera. Las primeras bolas en salir serán las de los cinco equipos de Segunda. Cuatro de ellos jugarán ante los equipos de Supercopa: Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao o Atlético de Madrid. El quinto jugará ante alguno de los otros "primeras" clasificados: Elche, Valencia, Alavés, Real Sociedad, Betis u Osasuna.

Queda por jugarse un Granada-Rayo Vallecano aplazado al día de Reyes. De pasar el Granada sería un equipo más para repartirse los "grandes".

La fecha del sorteo

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará el miércoles 7 de enero de 2026 en la sede de la RFEF en la Ciudad de las Rozas. La gala podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+. Además, se podrá ver online y en directo también en el canal oficial de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol y en LA OPINIÓN A CORUÑA haremos un seguimiento del mismo.

La eliminatoria, en enero

Todos los partidos de octavos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 13, 14 y 15 del mes de enero. Los horarios se darán a conocer el día del sorteo. Esta eliminatoria llegará tras la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí con Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic Club.

Al Deportivo le cuadrará en una semana dura, entre los partidos de liga de Las Palmas y Almería, dos partidos seguidos a domicilio y lejos de casa, por lo que tendrá que encajar el duelo entre dos rivales directos de la Liga Hypermotion. Los equipos que pasen disputarán su próxima eliminatoria entre el 3 y el 5 de febrero, tres semanas después que este partido de Octavos.