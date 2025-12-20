En Directo
Andorra - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la 19ªjornada de Segunda División
Hidalgo espera recuperar a futbolistas lesionados tras el parón pero de momento tiene las bajas de Ximo, Escudero y
Bil y Noé estarán en un principio en el banquillo
Algunos ex del Celta en el Andorra como Yoel Lago, Dielo Alende o Lautaro de León
Noticia importante de estos días
Esta semana hablamos con Ibai Gómez
Ibai Gómez: "Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría"
Vilares, Luismi o Zaka, candidatos a entrar hoy en el once de Hidalgo
Nuestra previa
