Antonio Hidalgo: «Tuvimos mejores ocasiones que ellos, pero si no marcas, te penaliza»

La derrota del Deportivo frente al Andorra no dejó satisfecho a Antonio Hidalgo, que lamentó la falta de puntería de su equipo de cara a la portería rival. «Ellos hicieron un gol más que nosotros», resumió, a grandes rasgos, el técnico blanquiazul. «Empezamos muy bien, pero hoy en día, si no marcas, te penaliza. Estuvimos, por momentos, muy ajustados en la presión, sabíamos la dificultad que tenía. Tuvimos ocasiones más claras que ellos, pero esto va de marcar goles y ellos marcaron uno y nosotros ninguno», analizó. Hidalgo insistió en la necesidad de tomar ventaja en el electrónico, la principal pega que puso a la actuación de sus jugadores. «Cuando eres mejor que el rival, tienes que ponerte por delante», enfatizó. «El Andorra hizo muchas cosas bien, lleva mucho tiempo trabajando con las mismas ideas. Eso te genera desgaste y te empieza a hundir. Aun así, tuvimos dos clarísimas, de Villares y Loureiro y de ellos no cuento tantas. Pero su dominio te genera estrés y te empieza a empujar, hay que tener la capacidad de sufrir en los malos momentos. Eso nos está penalizando», indicó.

En la segunda parte, el entrenador realizó variantes, sobre todo en la parcela ofensiva. «Veíamos que faltaba frescura arriba, una referencia. Pusimos a Nsongo para que lo fuese y se quedase balones, pero tuvo pocas oportunidades para hacerlo», señaló sobre la participación del delantero del Fabril. «Con Stoichkov y Herrera intentamos tener situaciones para sacar balones fuera. David [Mella] por la izquierda nos dio más control, pero los centros no fueron de calidad. Pusimos gente por fuera para intentar cargar el área, pero no tuvimos la ocasión de poder hacer daño», lamentó.

Se explica

La derrota agrava la crisis de resultados del Dépor en Liga. «Cuando no se gana, hay que matizar cosas, porque perder implica que no se está todo lo ajustado que se debería», confesó en sala de prensa. El parón navideño servirá para «descansar, seguir trabajando y mejorar», pero el entrenador deportivista trató de hacer una lectura positiva de la situación general del equipo: «Esto va de sumar al cabo de las 19 jornadas que llevamos jugadas. Tenemos 32 puntos, que es una buena cifra, aunque si hace tres semanas nos dicen que nos vamos a quedar en la misma situación en la que estábamos, no estaríamos contentos, yo el primero».

Hidalgo se quejó de la actitud de la grada local en Andorra. «No podemos tener a gente detrás del banquillo insultando constantemente. Si paramos los partidos por otras cosas, llegará un momento que habrá que levantar la voz también por esto, no vale todo. ¿Por qué el entrenador tiene que estar 90 minutos escuchando cosas de su familia? Insisto, no vale todo. Espero que la Liga pueda hacer algo. El Andorra tiene una gente y una afición maravillosas, pero en algún momento habrá que frenar estas cosas», denunció el preparador catalán.