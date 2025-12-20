Barcia: «Hay que mejorar bastantes cosas»

Dani Barcia, titular en Andorra, reconoció que fue «una decepción» el resultado, porque viajaron a por «los tres puntos y no se pudo dar», pero cree que es el momento de analizar, pero también de liberar la cabeza: «Hay que descansar, porque enero viene cuesta arriba. Ahora llega lo bonito y hay que venir enchufados. Pensábamos que íbamos a cortar la racha en este partido. Estamos fastidiados, pero estamos arriba y hay que seguir trabajando. ¿Razones? Es un poco de todo. Hay que mirar lo que hacemos mal. A la vuelta hay que trabajar y apretar más porque nos va a hacer falta. Con paciencia y con trabajo... Tenemos un buen equipo y va a salir todo muy bien», asegura quien cree que ha vivido momentos peores en el primer equipo: «Es una derrota jodida, pero en Primera RFEF tuve alguna más complicada. Estoy tranquilo, pero no del todo. Confío en mí y en el equipo», cuenta.

«En la primera dominamos más y en la segunda mitad faltaron piernas y el Andorra también juega, aunque ellos dominaron las caídas», apunta de su análisis de un partido que lleva al Dépor a cerrar 2025 con tres derrotas en liga.