Así está la clasificación de Segunda División: el Racing no se escapa y tres equipos pueden superar al Deportivo

Cualquier derrota y más si son tres seguidas como es el caso del Deportivo, empeoran cualquier aritmética en la pelea por estar en la zona alta de la tabla de Segunda División, pero el equipo coruñés debe mirar a otros campos para seguir en pelea por esa Primera División que ahora no parece muy factible con esas tres derrotas ante Castellón, Real B y Andorra. De momento, el primer resultado le ha sonreído, pero hay tres equipos que le pueden arrebatar entre hoy y mañana la plaza de ascenso directo, esa segunda plaza.

El Racing de Santander empezó por delante el Huesca, pero solo se llevó un punto del Alcoraz: 11. Los cántabros acaban 2025 como líderes destacados con 37 puntos por los 32 del Deportivo. Esos mismos puntos los tiene el Almería y uno menos, Las Palmas y Castellón. La primera amenaza son esta noche de sábado los canarios, que reciben en casa a la Cultural Leonesa. El domingo el Almería y el Castellón visitará, respectivamente, a Málaga y Cádiz.