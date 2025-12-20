El Fabril, a por el liderato tras la denuncia del Numancia

Lo que debía ser una victoria para reivindicarse y remontar el vuelo en la lucha por el ascenso a Primera RFEF ha acabado generando inestabilidad en el Fabril por un error humano mezclado con la sensación de que el Numancia pretende ganar en los despachos lo que consiguió en el campo, cuando en realidad el filial no disfrutó de ninguna ventaja competitiva. El caso Hugo Torres y esa denuncia por alineación indebida que ha trasladado a la RFEF estarán en el ambiente del duelo de este domingo en Abegondo ante el Real Ávila (12.00 horas, Youtube del RC Deportivo). La pérdida de esos tres puntos puede ser un golpe en la línea de flotación de los cachorros de Manuel Pablo, pero también pueden canalizar esa rabia con el deseo de reivindicarse ante un conjunto que ha ido de más a menos en esta competición.

La apuesta

El Fabril llega con las bajas de Iker Vidal y Samu y las generadas por el primer equipo, que se llevó este fin de semana a Noé y Bil, como ya ha ocurrido en las últimas fechas. Tampoco estará Rubén Fernández. Estas ausencias, sobre todo en ataque, harán que el técnico canario tenga que recurrir de nuevo a Dipanda para que haga de referencia. Es un 9 diferente porque su tendencia siempre ha sido la de jugar desde la banda, pero sabe romper al espacio y se asocia bien, ya lo demostró en ese partido de Los Pajaritos en el que salió de inicio y en el que luego Bil remató la faena desde el banquillo en Soria. Por detrás, debe improvisar una defensa en la que estará Hugo Torres y en la que Quique Teijo, Mario Hermo y Pablo García se juegan un puesto por la derecha. En el triángulo del centro gana peso el dúo formado por Manu Ferreiro y Dani Estévez.

Manuel Pablo sabe cuál es el gran debe de su equipo: «Aunque hayan hecho pocos puntos fuera, a nosotros nos está costando en casa. Si no somos capaces de estar acertados, los rivales nos cogen la onda. Nos está faltando ese acierto. Vamos a seguir en la misma línea de los últimos partidos. Estamos creando situaciones en ataque para hacer goles, pero no nos van a regalar nada».