Loureiro: «Todos debemos facer autocrítica»
«A Hidalgo véxoo tranquilo e con ganas, esíxenos a morte»
Miguel Loureiro quixo ter a tranquilidade necesaria para analizar como foi o xogo co Andorra: «Empezamos moi ben o partido, con tres o catro situacións claras. Ata o minuto 20 dominamos e estivemos axustados na presión. Tivemos opcións para poñernos por diante no marcador. No resto de partido estivo igualado e non pasaron cousas. Na segunda parte empuxaron e non dominamos con balón como na primeira. Estamos nunca mala xeira, non estamos contentos. Hai que apertar e estar xuntos, hai que pasalo como equipo e volver das vacacións coas pilas cargadas. O equipo segue arriba e compite na parte alta».
O central do Dépor e primeiro que recoñece que as cousas non van ben e que hai que mirar cara dentro e atopar as razóns do que está a pasar: «Cando hai tres resultados negativos, cando non hai boas sensacións, hai que analizar e facer autocrítica. É o momento de traballar, analizar e buscar solucións. Todos debemos facer autocrítica. Todos xuntos. É o momento nos que se ve os equipos».
O ex do Huesca é o que mellor coñece a Hidalgo: «Véxoo tranquilo, con ganas, forza e ilusións por axudarnos a chegar onde queremos. Hai que construír a longo prazo, tanto no aspecto futbolístico como na cultura de equipo. El esíxenos a morte».
- El Deportivo compra otro porcentaje del pase de Bil Nsongo
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Andorra - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- Manuel Pablo, sobre la alineación indebida del Numancia-Fabril: 'Está en nuestros abogados, pero como exjugador no entendería que nos perjudicara
- Los sindicatos mantienen la huelga de los buses interurbanos en A Coruña este viernes 19 de diciembre
- Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- El Concello de A Coruña adjudica el segundo tramo de la Ronda Peatonal en la Sagrada Familia