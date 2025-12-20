Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hiere con arma blanca a una compañera de piso en RiazorOtra derrota del Dépor: pierde en Andorra (1-0)Llega el invierno: frío en A Coruña y en toda GaliciaAntía, de cantar en la calle en A Coruña a ganar 'La Voz'
instagramlinkedin

Loureiro: «Todos debemos facer autocrítica»

«A Hidalgo véxoo tranquilo e con ganas, esíxenos a morte»

Miguel Loureiro. | | F. FERNÁNDEZ

Miguel Loureiro. | | F. FERNÁNDEZ

RAC

A Coruña

Miguel Loureiro quixo ter a tranquilidade necesaria para analizar como foi o xogo co Andorra: «Empezamos moi ben o partido, con tres o catro situacións claras. Ata o minuto 20 dominamos e estivemos axustados na presión. Tivemos opcións para poñernos por diante no marcador. No resto de partido estivo igualado e non pasaron cousas. Na segunda parte empuxaron e non dominamos con balón como na primeira. Estamos nunca mala xeira, non estamos contentos. Hai que apertar e estar xuntos, hai que pasalo como equipo e volver das vacacións coas pilas cargadas. O equipo segue arriba e compite na parte alta».

O central do Dépor e primeiro que recoñece que as cousas non van ben e que hai que mirar cara dentro e atopar as razóns do que está a pasar: «Cando hai tres resultados negativos, cando non hai boas sensacións, hai que analizar e facer autocrítica. É o momento de traballar, analizar e buscar solucións. Todos debemos facer autocrítica. Todos xuntos. É o momento nos que se ve os equipos».

O ex do Huesca é o que mellor coñece a Hidalgo: «Véxoo tranquilo, con ganas, forza e ilusións por axudarnos a chegar onde queremos. Hai que construír a longo prazo, tanto no aspecto futbolístico como na cultura de equipo. El esíxenos a morte».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents