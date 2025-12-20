Uno a uno: Las notas individuales del Deportivo contra el Andorra

El Deportivo se marchó sin premio de Andorra tras encadenar su tercera derrota consecutiva en un duelo en el que volvió a evidenciar carencias individuales y colectivas que demostró en las últimas jornadas. Giacomo Quagliata, que se adueñó del costado izquierdo, fue el mejor dentro de una actuación grupal con muchas más sombras que luces.

El once del Deportivo

Germán Parreño (6): Salvó varios remates peligrosos y evitó que Kim doblase la renta en el tramo final del duelo.

Lucas Noubi (3): Perdido. Volvió a evidenciar carencias como lateral con el balón en los pies y en conceptos de posición.

Loureiro (4): Uno de sus peores días. Muy errático con los pases y poco resolutivo al despejar balones.

Dani Barcia (4): Despejó balones y casi provoca un penalti. Brilló poco, acorde con el resto del equipo.

Villares (5): Casi marca con un cabezazo, pero fue incapaz de poner orden en el centro del campo.

José Ángel (4): Incapaz de iniciar la salida desde atrás con seguridad. Vio una amarilla y fue sustituido al descanso.

Luismi Cruz (5): Rozó el golazo de la jornada con un tiro lejano al larguero y creó peligro por banda. Le faltó regate.

Mario Soriano (4): Más fallón con los pases que otros días. No pudo arrojar luz a un equipo sin ideas en la sala de máquinas.

Yeremay (5): Centró su posición y trató desequilibrar con un par de arrancadas que quedaron en el intento.

Eddahchouri (2): Perdonó un gol cantado nada más empezar el encuentro y no volvió a aparecer en todo el duelo.

El mejor del Dépor en Andorra

Quagliata (6): El italiano fue el más entonado de un equipo que adoleció de solvencia en el Principado. Se adueñó del costado izquierdo y fue la principal certeza ofensiva del Dépor contra el Andorra. Dejó algún caño para el recuerdo y de sus botas salieron los centros con los que más peligro crearon los atacantes blanquiazules cerca de la portería de Yaakobishvili. El lateral siciliano sigue demostrando su buen estado de forma, a pesar de que el equipo y los resultados no le acompañan.

Los suplentes

Gragera (4): Incapaz de enderezar el rumbo en el centro del campo.

Nsongo (4): Bajó balones, pero poco pudo hacer cerca del área rival.

Mella (4): Sumó chispa nada más entrar, pero desapareció junto al resto del equipo tras el gol del Andorra.

Stoichkov (5): Tuvo un cabezazo desviado en el último cuarto de hora.

Cristian Herrera (-): Poco aporte con el marcador en contra en el tramo final.