Piqué, al árbitro del Andorra-Deportivo, mientras era sujetado: "¡Qué fácil es pitar a los pequeños!"
Lo recoge el acta del partido
Gerard Piqué tuvo durante su carrera deportiva como jugador del Barcelona sus más y menos con los colegiados, sobre todo, cuando había un clásico. Esa sangre caliente aún la conserva ahora retirado, mientras ejerce de dueño del Andorra. El campeón del mundo con España siguió el partido del Deportivo, que acabó con derrota blanquiazul, desde palco rememorando viejos enfrentamientos en Primera y acabó muy enfadado la primera mitad de ese partido que reflejaba un 0-0 en el marcador. Durante ese periodo, el colegiado anuló un gol a Lautaro de León que podía haber subido al marcador.
El acta
Tal fue el cabreo que bajó en el descanso a los vestuarios a encararse con Mallo Fernández, tal y como recoge el acta del partido: "Una vez finalizado el primer tiempo, pude identificar a Don Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminándome una de las decisiones que tomé en la primera parre manifestándome lo siguiente: 'Qué facil es pitar a los pequeños'. Todo ello, mientras era sujetado por miembros del club".
El dirigente catalán, más allá de las formas y de que a buen seguro será sancionado, tenía razones con esa jugada dle ex canterano del Celta en la primera falta, pero el colegiado también fue permisivo en los primeros minutos con su equipo, ya que abusaron de las faltas para cortar el juego coruñés. En la segunda mitad reclamaron algunas caídas en el área que no eran pena máximas.
