Sorbo de Copa para el Dépor Abanca

El Dépor Abanca tiene el honor de abrir por última vez, en este 2025, Riazor para despedir un año de asentamiento en el que no se ha librado de alguna curva que, de momento, parece solventada en esa lucha por la permanencia que ve a relativa distancia. La Liga F se toma un respiro hasta 2026 y será la Copa de la Reina la que coja protagonismo en la visita de la Real Sociedad (domingo, 12.00 horas, TVG), uno de los equipos punteros y pujantes de la máxima competición, que acaba de superar hace unos días a las coruñesas por 3-0 en Zubieta. Aunque el coliseo coruñés siempre está del lado de las blanquiazules, en el Dépor son conscientes de la dificultad de la empresa de esta mañana en un duelo que coincide en horario con el Fabril, que se jugará en Abegondo, y que puede restar afluencia a los dos envites.

Fran Alonso buscará con sus jugadoras un hueco en los cuartos de final de un torneo que tampoco le ha deparado excesivas alegrías al equipo coruñés en sus casi diez años de vida de este segundo proyecto, más allá de las glorias del Karbo en los 80. El técnico cuenta con la baja de Paula Monteagudo en el flanco izquierdo y con las dudas de Espe Pizarro y Marisa García en zona ofensiva. Él mismo reconoció en la rueda de prensa de previa que puede ser el momento de realizar alguna rotación y de dar descanso a futbolistas sobrecargadas, como la propia Ainhoa Marín, más allá de que vaya en detrimento de la competitividad del grupo blanquiazul ante un conjunto que se ha convertido en este arranque de liga en alternativa de poder a Barcelona, Real Madrid y Atlético.

La pespectiva del técnico

Alonso remarca la perspectiva del Dépor Abanca en este partido. «Venimos con muchas ganas. Es una competición distinta, donde queremos intentar pasar de ronda, sin mucho que perder. Jugamos delante de nuestra afición, en Riazor, donde somos muy fuertes. También para corregir, porque tuvimos un volumen muy alto de acciones que defender allí, es algo en lo que pusimos mucho énfasis esta semana. Es una oportunidad de oro para ver si aprendimos de los errores que cometimos el fin de semana pasado. Con mucha ilusión de hacer algo precioso y de pasar de ronda, sabiendo que estamos jugando contra un equipo que está en un momento de forma espectacular, que está en puestos Champions y que es muy sólido», cuenta incidiendo en el partido de hace días en Zubieta y en lo complicado que va a ser superar a las donostiarras. El duelo tiene casi un componente lúdico o de oportunidad para las coruñesas antes de regresar a las obligaciones de la Liga F: «Es un torneo al que vamos sin expectativas de que vayamos a llegar la final o a la semifinal, así que todo lo que venga es positivo. También nos da la posibilidad de que entre alguna jugadora que no ha tenido tantos minutos y que tenga oportunidades. Es una competición que nos gusta, ya el año pasado fue una experiencia bonita, a pesar de la calidad del rival. Nos metieron un gol en una acción en la que teníamos diez jugadoras por una lesión. Crecimos en el partido y acabamos muy bien. Aquí la gente aprieta mucho, nos ayuda mucho, no se lo vamos a poner fácil a un rival que a priori es el favorito».