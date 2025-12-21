1-4 | Gélido final de año del Dépor Abanca

Llueve sobre mojado para el Deportivo Abanca de Fran Alonso. El equipo blanquiazul mejoró su imagen respecto al partido contra la Real Sociedad de Liga F la semana pasada, pero claudicó ante un conjunto txuri-urdin (1-4) que aplicó la ley del mínimo esfuerzo para superar los octavos de final de la Copa de la Reina.

Anunciaba rotaciones Fran Alonso en la previa e introdujo algunas variaciones en defensa. Yohana suplió a Inês Pereira bajo palos y entró Elena Vázquez para acompañar a Raquel García en el centro de la zaga. Pero hasta ahí. El resto de integrantes del once juegan y han jugado con regularidad en los compromisos ligueros. Pocas reservas y muchas intenciones de un equipo que trató de salir a por el partido.

La primera mitad tuvo color blanquiazul, pero efectividad donostiarra. Avisó Edna, con un disparo muy lejano a los cuarenta segundos tras un regalo de la zaga local. Replicó el Dépor con un contragolpe por la izquierda que terminó en un centro tibio de Bárbara. El Deportivo tenía ganas de ser protagonista en su casa. Dominaba la posesión, aunque apenas inquietaba a Arrula. El problema es que la Real de Arturo Ruíz es un equipo con muchos ases bajo la manga. En bloque medio y sin ponerse nervioso, el conjunto vasco dejó que el Dépor se desgastase con la pelota. Esperó, robó y corrió para buscar las cosquillas de la defensa coruñesa y tardó solo ocho minutos en encontrarlas. Un balón al espacio, filtrado a la espalda de las centrales blanquiazules terminó en el primer tanto visitante tras un remate ajustado al palo de Eguiguren. Hubiese sido un jarro de agua fría, si Riazor no hubiese empezado el partido ya helado (y desangelado en las gradas).

El gol no cambió absolutamente nada. El Deportivo siguió mareando el esférico, mientras la Real, ordenada y cómoda, trataba de hacer daño a la carrera. Aiara obligó a Yohana a estirarse en una internada por la izquierda y Lavogez lo intentó con un disparo lejano. En el extremo opuesto del campo, Ainhoa parecía la única luz en el ataque blanquiazul, aunque fue Bárbara quien tuvo la más clara, en un contraataque rápido. Millene la dejó sola ante Arrula con un gran pase que burló a la defensa rival, pero la aragonesa la envió débilmente a las manos de la portera cuando lo tenía todo para anotar.

El Dépor se resistió a bajar los brazos. Millene probó varios lanzamientos a larga distancia y Bárbara, muy desacertada en la toma de decisiones, se equivocó en dos pases que, de haber sido buenos, habrían dejado a la brasileña sola ante la guardameta rival. Samara también lo intentó desde la frontal y Ainhoa se marchó a los vestuarios pidiendo calma a sus compañeras en los metros finales

Millene inauguró el segundo tiempo con un disparo lejano y Riazor se ilusionó. Pero fue en vano. El partido se abrió y la Real destrozó a la escuadra blanquiazul. Ceci Marcos encontró una autopista por la izquierda, a la espalda de Paula Novo, e hizo estragos en los primeros diez minutos. Primero, con un mano a mano que obligó a Yohana a sacar un pie milagroso. Después, con una asistencia al pie de Edna que parecía dibujar el segundo. La internacional española, contra todo pronóstico, no acertó ante la meta deportivista, que se hizo gigante para mantener a su equipo con vida. Pero, a la tercera fue la vencida. Ceci volvió a aprovechar la falta de contundencia del Deportivo para enviar el balón al corazón del área pequeña y Edna, al segundo intento, remató de cabeza al fondo de la red para establecer el 0-2. Aun pudo aumentar la renta en los minutos posteriores el cuadro donostiarra, pero la colegiada lo anuló por fuera de juego. Yohana, eso sí, había hecho dos grandes paradas en las acciones previas.

Alonso metió a Vera, Rivas y Martínez para buscar una reacción y la encontró en las botas de Paula Gutiérrez. La centrocampista catalana se sacó de la chistera un misil de larga distancia que entró en la portería de Arrula besando el larguero. 1-2. Recortó distancias el Dépor, que se aferró al duelo con uñas y dientes. Rivas lideró una transición rápida que terminó con un potente remate de Millene que desvió Arrula y Ainhoa lo intentó desde fuera del área después de un córner. Pero la reacción duró un suspiro. Una nueva llegada de la Real por la izquierda, la gran condena deportivista en el segundo acto, terminó con un nuevo cabezazo de Edna a la red (1-3). Ainhoa respondió con una ocasión que se estrelló contra la guardameta y Lucía Rodríguez sentenció para las visitantes en el tiempo de descuento tras un saque de esquina.

La Real sigue su camino en la Copa y el Dépor ya puede, y debe, centrarse exclusivamente en la Liga para empezar el año nuevo con mejor pie e ilusiones renovadas.