2-1 | Hugo Ríos da el liderato al Fabril

El Fabril cierra el 2025 con una victoria de equipo grande. Con sufrimiento, mucha tensión y una actuación brillante de Hugo Ríos, que se marchó ovacionado de Abegondo tras atajar un penalti y sostener la victoria (2-1) cuando su equipo, con uno menos en los minutos finales, más sufrió. Dipanda y Domínguez anotaron los goles de la remontada para el filial de Manuel Pablo, que tuvo muchas ocasiones en un duelo muy disputado en el que el Real Ávila también hizo méritos para sacar algo más.

Ni las bajas ni las convocatorias de las piezas clave con el primer equipo frenan al Fabril, que después de su victoria en Los Pajaritos, venció a otro rival importante de la competición. Esta vez, con protagonismo de la segunda unidad, y un ataque que comandaron Rodrigue Dipanda y David Dominguez. El camerunés sustituyó a su compatriota que, al igual que Noé, llegaron de madrugada tras diez horas en autobús desde Andorra. El ariete del 2005 le dio la mañana a Fall, su pareja de baile, y terminó por rascarle un penalti que él mismo transformó para anotar el 1-1 al filo del descanso. El atacante disfrutó de nueve y fue un dolor de cabeza para los rivales hasta que las energías le dijeron basta.

Antes, y durante gran parte del primer tiempo, el Fabril dominó a un Real Ávila expeditivo que intentó castigar al contraataque. Víctor Runy, exjugador del filial blanquiazul, fue el más activo por una banda izquierda en la que le tocó medirse ante Mario Hermo. En una línea defensiva inédita, Quique Teijo ocupó el eje de la zaga junto a Vilela, y Hugo Torres fue el lateral zurdo ante la lesión de Iker Vidal.

Ambas escuadras intercambiaron golpes una y otra vez, aunque fue el equipo de Manuel Pablo el que tuvo más y mejores ocasiones. En especial, un pase de la muerte de Dipanda al que Manu Ferreiro no pudo llegar. Aunque, en área propia, Hugo Ríos empezó desde muy temprano su exhibición particular para intentar dejar su portería a cero. Sin embargo, en el minuto 40, Carlos Pérez rompió la igualada a balón parado.

El tanto de Dipanda puso algo de justicia al filo del descanso. El asturiano Eduardo Rodríguez perdonó la roja a Fall, que derribó a Dipanda en boca de gol y siendo último hombre cuando se disponía a rematar un centro lateral. Su entrenador, al descanso, lo sustituyó tras 45 minutos de disfrute camerunés, que lo sacaba de zona y hacía con él lo que quería.

Hugo Ríos, héroe del Fabril

La segunda parte mantuvo el guion: más balón para el Fabril, mayor número de ocasiones, pero de nuevo con un Real Ávila que hacía mucho daño al filial coruñés cada vez que sus atacantes podían expandirse y correr. Cerca de la hora de juego, Mario Hermo se pasó de largo en un recorte de Runy y derribó al atacante en el área. Un penalti claro que Diego se encargó de ejecutar. Pero ahí emergió una vez más la figura del partido. Hugo Ríos atajó y mantuvo con vida al Fabril. Quedaría tiempo para muchas más acciones directas a los highlights del capitán y guardameta local. En el minuto 69, tras un tramo sin grandes oportunidades, sacó un mano a mano ante Fer Díaz. Acto seguido, conectó con Domínguez un contragolpe en el que Dipanda se midió mano a mano con Samu Rodríguez. El meta visitante metió una mano milagrosa a la picada del camerunés, pero Domínguez cazó el rebote para hacer el definitivo 2-1.

El Fabril lo pasó muy mal. En especial, tras la expulsión por roja directa a Vilela por una entrada desafortunada. Pero en unos minutos finales agónicos emergió el trabajo colectivo y, nuevamente, la figura de Ríos, que sacó todo bajo palos. Destacaron las que sacó a Runy en el minuto 80 y, en el minuto 88, un milagro en forma de una doble atajada.

El filial blanquiazul despide el año con victoria y, a la espera de que se resuelva el caso de posible alineación indebida, vuelve a comandar el Grupo I de Segunda RFEF con 31 puntos, los mismos que la Gimnástica y uno más que el Oviedo B