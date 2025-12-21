Así está la clasificación de Segunda División: Las Palmas gana y el Dépor sale de puestos de ascenso directo

Cualquier derrota y más si son tres seguidas como es el caso del Deportivo, empeoran cualquier aritmética en la pelea por estar en la zona alta de la tabla de Segunda División, pero el equipo coruñés debe mirar a otros campos para seguir en pelea por esa Primera División que ahora no parece muy factible con esas tres derrotas ante Castellón, Real B y Andorra.

Los resultados del resto de rivales directos por el ascenso le habían dado un respiro en las últimas semanas al Deportivo y, como consecuencia menor, solo le habían apeado del liderato, pero el Dépor sale, después de varias semanas, de plazas de ascenso directo, abandona la segunda plaza. Su derrota ante el Andorra (1-0), combinada con el contundente triunfo de Las Palmas ante la Cultural Leonesa (4-0), llevaron a los blanquiazules de momento a la tercera plaza, la primera que da derecho a jugar el play off, pero este domingo puede seguir perdiendo posiciones. Los canarios tienen 34 puntos por los 32 de los coruñeses, los mismos que suma el Almería. El Castellón cuenta con uno menos. Los dos tienen sus respectivos partidos este domingo ante el Málaga y el Cádiz, respectivamente; ambos a domicilio.

Y eso que la jornada no había arrancado del todo mal para el Dépor, porque el Racing había empezado por delante ante el Huesca, pero finalmente solo se llevó un punto del Alcoraz: 1-1. Los cántabros acaban 2025 como líderes destacados con 37.