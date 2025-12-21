Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Dépor Juvenil golea y se va al parón de segundo

Acaba a dos puntos del Celta

Miguel Figueira. | RCD

RAC

El Dépor venció en el derbi ante el Atlético Coruña Montañeros por 1-6 en un partido que se celebró en La Grela. Iker Gil (x2), Lucas (x2), Leandro y Miguel de Labra fueron los goleadores. Samba, en propia, anotó el del honor. El equipo de Miguel Figueira supera al Sporting, que empató, y sigue a dos puntos del Celta

