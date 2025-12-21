El exjugador del Dépor que firma el golazo de la jornada en Segunda

Muchos jugadores que formaron parte del Deportivo en su travesía por Segunda B y Primera RFEF han encontrado su hueco en el fútbol profesional tras el paso por el conjunto blanquiazul. Algunos con mayor rapidez que otros, han demostrado que su capacidad para ser importantes en otros proyectos, aunque su aportación en el equipo coruñés fuese más escueta.

El equipo que ahora dirige Antonio Hidalgo ya se ha cruzado con varios ex en lo que va de curso. Desde el ariete Carlos Fernández, ahora en el Mirandés, a viejos conocidos como Pablo Vázquez (Sporting), Trilli y Guille Bueno (Valladolid), Peru Nolaskoain (Eibar), Mollejo (Burgos) o Javi Montero (Málaga). Mientras el Deportivo atraviesa una crisis de resultados, con tres derrotas consecutivas antes del parón navideño, otros se comerán las uvas con mayor optimismo.

El golazo del exjugador del Dépor

Un dúo de los que se quedó en la orilla con un Deportivo que buscaba el ascenso a Segunda ha resultado decisivo este fin de semana para el triunfo de su equipo. El Ceuta visitó este domingo por la tarde a la Real Sociedad B en Anoeta en un duelo entre recién ascendidos. Pese a que golpeó primero el filial donostiarra, por medio de Marchal, el equipo ceutí confió su suerte a las botas del exdeportivista Kuki Zalazar.

Al borde del descanso, el jugador que pasó por el Deportivo en la temporada 2022-23 firmó el golazo de la jornada en Segunda División. Arrancó con el balón desde el centro del campo, avanzó sin oposición de ningún rival y armó el disparo desde la frontal del área. Lejos de tirar de potencia, firmó un chut cargado de clase, picado por encima de la media salida de Fraga, e incrustó el balón con sutileza en la escuadra derecha para establecer el 1-1.

Tras llegar empatados al descanso, el Ceuta le dio la vuelta al encuentro en un segundo acto en el que volvió a haber protagonismo de exdeportivistas. Koné anotó el 1-2 nada más volver de los vestuarios y, a veinte minutos del final, Rubén Díez, que compartió vestuario con Kuki en el curso 22-23 en Riazor, sentenció el partido desde el punto de penalti.

Aunque ninguno de los dos continuó tras aquella temporada, en la que Borja Jiménez, Óscar Cano y Rubén de la Barrera se sucedieron en el banquillo, ambos han encontrado su hueco en Segunda con el Ceuta. Rubén se marchó al Ibiza tras su salida del Dépor y, el curso pasado, recaló en el equipo caballa, con el que ascendió a la categoría de plata.

Kuki Zalazar celebra su golazo en Anoeta / LaLiga

Una ruta similar firmó Kuki Zalazar. Subió con el Córdoba en la temporada 2023-24 y disputó la primera mitad de la pasada campaña en el conjunto califa. En enero se marchó al Ceuta para convertirse en una pieza importante del proyecto de José Juan Romero, al que esta jornada ha liderado hacia una victoria importante fuera de casa para mantenerse cerca de la pelea por los puestos de playoff de ascenso.