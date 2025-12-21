Luces y sombras para los cedidos del Deportivo

El Pontevedra de Luisão, el Arenteiro de Ochoa, y el Cartagena de Diego y Kevin lograron el triunfo en el domingo de los cedidos blanquiazules. El primero no jugó, pero vio una amarilla desde el banquillo. No pudo llevarse ningún punto el Ourense CF de Guerrero, que fue de la partida en Lugo; ni el Racing de Jairo y Mardones ante el Avilés.