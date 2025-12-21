Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen en Riazor: fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de pisoCondena al Concello por la licencia ilegal de Santo TomásLotería de Navidad: A Coruña sueña con el soteo del GordoGrupo peculiar: hostelería con identidad en A Coruña
instagramlinkedin

Luces y sombras para los cedidos del Deportivo

Diego Gómez | Cartagena EFS

Diego Gómez | Cartagena EFS

RAC

El Pontevedra de Luisão, el Arenteiro de Ochoa, y el Cartagena de Diego y Kevin lograron el triunfo en el domingo de los cedidos blanquiazules. El primero no jugó, pero vio una amarilla desde el banquillo. No pudo llevarse ningún punto el Ourense CF de Guerrero, que fue de la partida en Lugo; ni el Racing de Jairo y Mardones ante el Avilés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents