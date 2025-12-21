Así marca Antonio Hidalgo las decisiones del mercado de invierno del Deportivo

Las turbulencias de las últimas semanas no han revolucionado la hoja de ruta del Deportivo en este mercado de invierno, aunque sí han ampliado las necesidades. El lateral derecho es el principal objetivo y está abierto a refuerzos en la posición de 8 y en la vanguardia. Las decisiones de Hidalgo en Andorra, acuciado por el resultado y por la falta de fútbol, marcan las prioridades del equipo coruñés en un mercado de invierno que será mucho más importante para el devenir futuro que hace un mes. Solo hay que unir los puntos.

La apuesta por un lateral derecho, más allá de la recuperación de Ximo, viene dada por la necesidad de que Loureiro no regrese a la banda y siga dando seguridad por el centro. El de Cerceda y otro más en el medio. A la mínima que pudo lo devolvió al eje y le dio el lateral a un Noubi flojo en Andorra. Tiene buenas condiciones y sigue fallando en los conceptos. No está preparado, además, para subir la banda. La opción de fichar un central está encima de la mesa, pero todos los caminos conducen al 2.

Durante el partido

La primera modificación durante el partido llegó en el descanso juntó sentó a José Ángel, dio entrada a Gragera y acercó a Soriano a la base de la jugada. Es otra medida que evidencia que el equipo sigue necesitando un 8, ese viejo deseo, con Riki como primera opción. Tal y como hicieron Idiakez o Gilsanz, Hidalgo optó por recolocar al madrileño para enlazar la defensa y el ataque. Funcionó unos minutos y luego todo se volvió a venir abajo. Además del jugador del Albacete, tiene en agenda a Gonzalo Villar, ex del Granada, ahora en Croacia. Eso sí, debe liberar excedente en esa posición si quiere fichar.

El cambio más sorprendente, aunque va en la línea de dejar espacio a la cantera, fue dar entrada por delante a Bil antes que a Mulattieri. Y la última opción para la media fue un Cristian Herrera que ha funcionado en la Copa, pero que no es un futbolista diferencial. El Dépor está interesado para esa zona ofensiva en Antoñito Cordero, quien fue uno de los grandes de Segunda hace un año, fichó libre por el Newcastle y ahora ha estado cedido en estos primeros meses del año sin protagonismo en el Westerlo belga. Hidalgo tomó decisiones para tapar agujeros en Andorra que ahora debe solucionar la planificación en enero.