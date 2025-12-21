Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mulattieri, sin minutos, pierde peso ante el ascenso de Bil en el Deportivo

El italiano no disputó ningún minuto en la visita al Encamp

Mulattieri. | | CARLOS PARDELLAS

La última semana de Bil Nsongo en el Deportivo deja en una situación complicada a Samuele Mulattieri, titular en Copa del Rey, pero sin minutos ante el Andorra. El ariete italiano no marca desde su debut, en septiembre contra el Leganés (2-2), y a su temporada se sequía suma ahora el ver cómo todos los atacantes le han pasado por delante. Primero fue Zakaria Eddahchouri, máximo anotador de la plantilla. Después, Stoichkov, quien jugó tres partidos seguidos como titular. Y, en Andorra, el fabrilista Nsongo entró al campo por delante suya para intentar aprovechar el juego directo de Parreño. El transalpino suma 637 en Liga y un único tanto.

