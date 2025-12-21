Papa Samsou, primer fichaje del Fabril en enero

El once del Fabril ante el Real Ávila no se parecía en nada al equipo con el que arrancó la liga el filial. Ha recuperado a futbolistas, otros se han lesionado y el primer equipo empieza a reclamar a alguno de sus mejores exponentes, con lo que se hace necesario reforzar al equipo en la segunda vuelta, de cara un segundo tramo de temporada en el que luchará por el ascenso a Primera RFEF. En ese sentido, la primera contratación es Papa Samsou, pivote que estuvo quince días a prueba en Abegondo, como ha ocurrido con más futbolistas en los dos últimos años, y que convenció a los rectores blanquiazules para hacerle un contrato de dos temporadas y media, hasta 2028. El centrocampista, que también ha probado como central, ya es un habitual de los entrenamientos del filial y, de hecho, fue uno más en la celebración del triunfo ante el Real Ávila, junto al resto de futbolistas africanos del Fabril: Malick, Bil, Dipanda y Mane.

Papa, además, ya ha jugado un partido ante el Deportivo, yaque el pasado verano estuvo a prueba con el Ourense CF y salió desde el banquillo en el amistoso que el primer equipo jugó ante el conjunto de Primera RFEF en O Couto. Será la primera cara nueva en un Fabril que este verano apostó por el talento de la base, pero que debe buscar algunos retoques fuera.