La plantilla del Deportivo, de vacaciones, sin fecha de vuelta confirmada

El Cádiz, el día 4 de enero, el primer enfrentamiento

Deportivo 0 - 3 Real Sociedad B

Deportivo 0 - 3 Real Sociedad B / Casteleiro

RAC

A Coruña

Tras el duelo ante el Andorra, la plantilla ha comenzado las vacaciones de Navidad. El club, de momento, no ha hecho pública la fecha de retorno. El equipo deberá preparar con margen el partido del próximo domingo 4 de enero ante el Cádiz, un momento en el que volverá la actividad al fútbol español. A la plantilla que dirige Hidalgo le tocará comer las uvas en A Coruña y en plena semana de partido.

