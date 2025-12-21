La plantilla del Deportivo, de vacaciones, sin fecha de vuelta confirmada
El Cádiz, el día 4 de enero, el primer enfrentamiento
A Coruña
Tras el duelo ante el Andorra, la plantilla ha comenzado las vacaciones de Navidad. El club, de momento, no ha hecho pública la fecha de retorno. El equipo deberá preparar con margen el partido del próximo domingo 4 de enero ante el Cádiz, un momento en el que volverá la actividad al fútbol español. A la plantilla que dirige Hidalgo le tocará comer las uvas en A Coruña y en plena semana de partido.
- 0-0 | Andorra - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Primera parte
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras
- Así está la clasificación de Segunda División: Las Palmas gana y el Dépor sale de puestos de ascenso directo
- Pepe Rodríguez, hostelero de A Coruña que se jubila tras casi 50 años: 'Mi mejor recuerdo fue la Liga del Dépor, tuve que cerrar porque se agotaron las existencias
- Grupo Peculiar o cómo crecer en la hostelería de A Coruña sin perder la identidad
- El Superior valida el plan del Concello de A Coruña para hacerse con la Casa Escariz
- Escotet, presente en la inauguración el nuevo césped del Penafiel