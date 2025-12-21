Samu Fernández regresa con la Copa

El canterano volvió a ser titular en el tercer partido de la selección, en el que la rojita se impuso a una selección formada por jugadores de la prefectura Shizuoka en penaltis (4-2) tras empatar 0-0. Samu Fernández jugó todo el encuentro y vuelve a A Coruña tras ganar la SBS International Cup con el equipo de Paco Gallardo.