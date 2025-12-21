Samu Fernández regresa con la Copa
El canterano volvió a ser titular en el tercer partido de la selección, en el que la rojita se impuso a una selección formada por jugadores de la prefectura Shizuoka en penaltis (4-2) tras empatar 0-0. Samu Fernández jugó todo el encuentro y vuelve a A Coruña tras ganar la SBS International Cup con el equipo de Paco Gallardo.
- 0-0 | Andorra - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Primera parte
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras
- Así está la clasificación de Segunda División: Las Palmas gana y el Dépor sale de puestos de ascenso directo
- Pepe Rodríguez, hostelero de A Coruña que se jubila tras casi 50 años: 'Mi mejor recuerdo fue la Liga del Dépor, tuve que cerrar porque se agotaron las existencias
- Grupo Peculiar o cómo crecer en la hostelería de A Coruña sin perder la identidad
- El Superior valida el plan del Concello de A Coruña para hacerse con la Casa Escariz
- Escotet, presente en la inauguración el nuevo césped del Penafiel